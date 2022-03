Una madre, una prometida una amiga: familias lloran a las víctimas del avión de China Eastern Airlines que se estrelló

macamilarincon

(CNN) –– Una pasajera en el avión de China Eastern Airlines que se accidentó este lunes era una madre que viajaba a visitar a su hija, a quien no había visto en varios años. Otra era una mujer que iba a reencontrarse con su prometido después de pasar meses separados.

Mientras esperaban su llegada, esos seres queridos se enfrentaron al horror después de que el vuelo 5735 de China Eastern Airlines, en ruta de Kunming a Guangzhou, se estrellara en las montañas densamente boscosas del sur de China.

Los equipos de rescate continuaron buscando en el lugar del accidente por tercer día este miércoles, pero no han encontrado sobrevivientes. Mientras, empiezan a conocerse las historias de las víctimas en los medios estatales del país, las cuales pintan un retrato de las 132 personas a bordo. Simultáneamente, personas de todo el país comparten mensajes de duelo: un dolor que se agudiza por dos años de aislamiento y separación durante la pandemia de covid-19.

Un hombre le dijo al diario estatal Beijing Youth Daily que él y su prometida, en una relación a larga distancia, llevaban cinco años juntos. “Esta vez teníamos cuatro meses de no vernos cara a cara, realmente nos extrañábamos el uno al otro”, relató. Su prometida originalmente había planeado volar a Guangzhou para verlo el 22 de marzo. Pero lo extrañaba demasiado y cambió su vuelo a uno anterior: el MU5735.

Otra mujer le dijo al medio de comunicación que había estado en el extranjero durante varios años y no había visto a su madre en mucho tiempo. Su mamá iba rumbo a visitarla y originalmente planeó transitar por Shanghái. Pero, por consejo de un agente de viajes, cambió su vuelo para pasar por Guangzhou.

Entre los pasajeros también había una adolescente, según Beijing Youth Daily. Estudiante en la ciudad de Kunming, se dirigía a su casa en Guangzhou para celebrar su cumpleaños número 16 con amigos y familiares. Sin que ella lo supiera, sus amigos habían planeado una fiesta sorpresa. Antes de abordar el vuelo, le envió un mensaje de texto a un amigo y le dijo: “Cuando los vea a todos, necesito darles un abrazo como es debido”.

Otras de las personas a bordo eran jóvenes profesionales en viajes de negocios y recién casados, según medios estatales.

Sin pistas sobre las causas del accidente

El accidente del avión de China Eastern Airlines este lunes marca el peor desastre aéreo del país en más de una década.

La causa del accidente aún se desconoce. El avión “volaba normalmente” antes de que repentinamente comenzara a caer y perdiera contacto con el control en tierra, poco más de una hora después de vuelo, informó un representante de la aerolínea en una conferencia de prensa este martes. Los exámenes previos al vuelo no mostraron ningún problema y todos los miembros de la tripulación estaban sanos y calificados, agregó.

Policías militares buscan en el lugar donde se accidentó el avión de China Eastern Airlines en la provincia de Guangxi el 22 de marzo.

Más de 2.000 trabajadores de emergencia se han desplegado en el sitio, en busca de las llamadas cajas negras. Es decir, datos del vuelo y grabadoras de voz de la cabina de mando que podrían contener pistas cruciales sobre cómo se desarrolló el desastre. La búsqueda se suspendió en la mañana de este miércoles debido a las fuertes lluvias.

La aerolínea se ha puesto en contacto con las familias de todos los pasajeros y tripulantes a bordo, según el tabloide estatal Global Times. Algunos familiares se reunieron en el aeropuerto de Guangzhou, donde se suponía que aterrizaría el vuelo, esperando en un área acordonada cualquier noticia de sus seres queridos. Otros se dirigen a Wuzhou, cerca del lugar del accidente, mientras varios hoteles en la ciudad preparan habitaciones para recibir a las familias.

Además, hay una investigación de la Administración de Aviación Civil de China (CAAC), con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de EE.UU. y la Administración Federal de Aviación de EE.UU. también involucradas. Pero podrían pasar meses, o incluso más de un año, antes de que las familias reciban alguna respuesta. Por ejemplo, informe final del accidente fatal de Henan Airlines en 2010 se publicó casi dos años después.

Investigadores de accidentes aéreos advirtieron este martes que su estudio sobre la causa del accidente será “muy difícil” debido a lo gravemente dañado que se encuentra el avión.

“Debido a que la investigación acaba de comenzar, no podemos emitir un juicio claro sobre la causa del accidente con la información que tenemos hasta ahora. El equipo de investigación no escatimará esfuerzos para recopilar evidencia de todas las partes y concentrarse en la búsqueda”, indicó un funcionario de la CAAC.

Los mensajes por la tragedia del avión en China

El accidente generó una ola de mensajes de duelo en línea. Incluso, el tema fue tendencia durante los últimos días en Weibo, la plataforma de China similar a Twitter. Las etiquetas relacionados al accidente se han visto cientos de millones de veces, mientras muchas personas piden privacidad y respeto por las familias de las víctimas.

Imágenes y grabaciones del accidente profundizaron el horror nacional. Especialmente el video que grabó una compañía minera cerca del lugar del accidente, que muestra lo que parece ser un avión que se precipita rápidamente hacia el bosque, casi vertical en su caída en picada.

CNN no puede confirmar de forma independiente la autenticidad del video, o que el supuesto avión sea el MU5735. Pero el fuerte descenso coincide con los datos de seguimiento de vuelo disponibles, que mostraron que el avión de China Eastern se desplomó más de 7.600 metros en menos de dos minutos.

Muchos usuarios de Weibo también señalaron que la angustia de la tragedia se exacerba por las dificultades de la vida durante el covid-19, con muchas familias separadas y sin poder verse. Mientras China actualmente lucha contra su mayor ola de covid-19 desde la de Wuhan en 2020, el accidente del avión se sintió como un golpe inesperado.

“Deberían haber podido ir a casa para una reunión y viajar con sus familias después de la pandemia”, escribió una persona en una publicación de Weibo. “(El aeropuerto de Guangzhou) todavía tiene a todas las personas que más aman”.

“En los últimos dos años, nos hemos perdido demasiadas cosas hermosas debido al covid-19 u otras razones”, escribió otro. “Para esos pasajeros en el avión, tal vez todos tenían mensajes en sus teléfonos: ‘Hasta luego’, ‘Ya casi estás en casa’, ‘Finalmente ya no necesitamos tener una relación a larga distancia’. Pero sus vidas terminaron en ese momento, mientras recibían esos mensajes”.

