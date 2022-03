Sebastián Yatra recluta a John Legend para una versión bilingüe de su éxito “Tacones Rojos”

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) – Esta es quizás la versión de “Tacones Rojos” de Sebastián Yatra que no sabíamos que necesitamos.

El cantautor colombiano dio a conocer este miércoles la versión bilingüe de su éxito en el que además comparte micrófonos con el destacado cantautor estadounidense John Legend.

El video de esta versión fue rodado en Los Ángeles y vemos a Yatra y Legend —quienes son vecinos en el videoclip— hablando de esa chica que baila reguetón con tacones rojos que vuelve loco al colombiano.

También varias escenas de la producción visual nos recuerdan a la famosa película/musical “La La Land”.

Sebastián Yatra dijo que aunque el tema tiene la energía de la versión original, él la considera una canción completamente nueva.

“Tiene la alegría del tema original, pero para mí es una canción completamente nueva. Suena como si hubiera sido creada de esta forma. Estaba destinada a tener la voz de John en ella junto a la mía”, dijo Yatra a través de un comunicado.

Lo que parece haber cautivado a Legend para compartir su voz en el tema es la energía que transmite.

“Tacones Rojos tiene una vibra hermosa y alegre. Se trata de conocer a alguien que trae amor, luz y encanto a tu vida”, dijo John Legend a través de un comunicado.

Esos “Red High Heels” que cautivaron a Sebastián Yatra

Legend dice que esta fue la primera vez que trató de traducir un tema del español al inglés y en el que pudiese conservar no solo la métrica sino la sonoridad del original. Este fue uno de los mayores desafíos del estadounidense, dice.

“Ya era un sencillo increíble, pero esta es la primera vez que he tratado traducir una canción en español al inglés. No es una simple conversión de palabras. Tienes que traducir el sentimiento y darle una nueva forma y adaptar el lenguaje para que fluya naturalmente y se sienta como una canción original en inglés”, dijo Legend.

Sebastián Yatra mostró gratitud ante la generosidad de Legend al unirse al proyecto.

“Crear esta versión junto a John ha sido una experiencia hermosa”, dijo el colombiano a través de un comunicado.

“El que él cante una canción que yo escribí, estas melodías y este mensaje de amor me hace bastante feliz y me es gratificante tanto personal como profesionalmente”, agregó.

El éxito de “Tacones Rojos”

El tema es parte de “Dharma”, la tercera producción discográfica de Yatra, que según su disquera (Universal Music) es el disco latino más reproducido en Spotify hasta el momento.

“Escribí este álbum con todas las lecciones que me ha dejado este último año… este proceso tan grande de vida que he tenido, de realmente seguir mi corazón y hacer las cosas que quiero hacer, que me nacen y que son naturales en mí, no crearme tantas trabas por el miedo, seguir mi espíritu”, dijo Yatra a Zona Pop CNN sobre “Dharma”.

“Tacones Rojos” también figuró en el Top 10 de TikTok y en el Top 50 Global de Spotify. En febrero, el sencillo llegó al primer puesto de la lista Latin Airplay de Billboard.

En Estados Unidos cuenta con certificación de platino por la RIAA.

