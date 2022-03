Ricardo Arjona inicia la gira “Blanco y Negro” en Estados Unidos con doce conciertos totalmente vendidos

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) – Tras un rotundo éxito en Europa, Ricardo Arjona llega a Estados Unidos con su “Blanco y Negro tour”, la cual inicia en Albuquerque, Nueva México, con un concierto a casa llena.

La gira lleva el nombre de las producciones “Blanco”, lanzada en 2020 y “Negro”, que se publicó este año. Según el cantante guatemalteco, este es el proyecto más emblemático de su carrera. Ambos discos fueron grabados en los icónicos estudios Abbey Road en Londres.

Para el lanzamiento de “Negro”, Arjona también dio a conocer el libro “Blanco y Negro”, que además de contener la historia de su vida, también está acompañado con los dos discos que dan vida al libro.

“El libro BLANCO Y NEGRO se añejó en pandemia, no hubo muchas personas que creyeron en el. Nuestra insistencia fue porque creemos que aún hay gente que quiere vivir el viaje completo y escuchar la historia desde que empieza hasta que termina. LA MÚSICA TAMBIÉN VIENE EN LIBROS. El tipo del video está feliz, fue su regalo de cumpleaños, aunque tarde , valió la pena”, dijo Arjona en su cuenta de Instagram el pasado 25 de febrero.

¿En dónde puedes ver a Arjona en Estados Unidos?

Como dijimos, la gira empieza en Albuquerque, Nuevo México, pero ese concierto está completamente vendido. Sin embargo, unas cuantas oportunidades para ver a Arjona en vivo.

24 de marzo: Albuquerque, Nuevo México (agotado) 26 de marzo: Phoenix, Arizona (agotado) 27 de marzo: Tucson, Arizona (agotado) 1 de abril: El Paso, Texas 3 de abril: Laredo, Texas 7 de abril: San Antonio, Texas 8 de abril: Dallas, Texas (agotado) 9 de abril: Houston, Texas (agotado) 10 de abril: McAllen, Texas (agotado) 14 de abril: Salt Lake City, Utah 20 de abril: Seattle (agotado) 22 de abril: San José, California 24 de abril: Sacramento, California 29 de abril: Fresno, California 30 de abril: Anaheim, California 1 de mayo: Los Ángeles (agotado) 6 de mayo: Orlando, Florida (agotado) 7 de mayo: Atlanta 8 de mayo: Charlotte, Carolina del Norte 12 de mayo: Washington 14 de mayo: Boston (agotado) 20 de mayo: Nueva York 21 de mayo: Atlantic City, Nueva Jersey 22 de mayo: Nueva York (agotado) 26 de nayo: Chicago 29 de mayo: Toronto, Canadá 2 de junio: Tampa, Florida 3 de junio: Miami (agotado) 4 de junio: Miami 5 de junio: Fort Myers, Florida 11 de junio: San Juan, Puerto Rico (agotado) 12 de junio: San Juan, Puerto Rico

Las entradas están a la venta en la página web de Ricardo Arjona.

