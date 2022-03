¿Podría la nueva subvariante BA.2 del coronavirus causar otra oleada? Una experta médica lo explica

Alexandra Ferguson

(CNN) — Una subvariante de la variante ómicron del coronavirus conocida como BA.2 está provocando una nueva oleada de infecciones por covid-19 en toda Europa. Los casos en el Reino Unido, Alemania, los Países Bajos y otros países están aumentando, impulsados por esta variante de coronavirus tan contagiosa.

La proporción de casos de covid-19 debidos a la subvariante BA.2 está aumentando también en Estados Unidos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) estiman ahora que el 35% de los nuevos casos de coronavirus se deben a esta subvariante. Al mismo tiempo, se están levantando las restricciones y ya no hay ni un solo estado en EE.UU. con mandatos de uso de mascarillas en vigor (aunque éstas siguen siendo necesarias en algunos entornos, como aeropuertos, transporte público, hospitales, residencias de ancianos y algunas escuelas y lugares de trabajo).

¿Hasta qué punto debe preocuparse la gente por la variante BA.2? ¿Protegerán las vacunas contra ella? ¿Y si alguien contrajo una variante anterior, podría volver a infectarse? ¿Es la BA.2 más leve que las versiones anteriores y, si es así, la gente debería intentar contagiarse? ¿Podría la subvariante BA.2 causar otra oleada en Estados Unidos, y es el momento de volver a establecer restricciones?

Para ayudarnos con estas inquietudes hablé con la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, médica de urgencias y profesora de política y gestión sanitaria en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. También es autora de “Lifelines: A Doctor’s Journey in the Fight for Public Health”.

CNN: ¿Qué sabemos sobre la subvariante BA.2 y hasta qué punto debería preocuparnos?

Dra. Leana Wen: Con cualquier nueva variante o subvariante, tenemos que hacer tres preguntas: ¿Es más contagiosa? ¿Causa una enfermedad más grave? ¿Y evade la protección de nuestras vacunas?

La subvariante BA.2 está relacionada con la BA.1, que es la subvariante original de ómicron que provocó el enorme aumento de casos durante el invierno aquí en Estados Unidos y en toda Europa. La BA.1 arrasó en las comunidades por lo contagiosa que es. La BA.2 parece ser aún más contagiosa que la BA.1. La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido estima que la subvariante BA.2 está creciendo un 80% más rápido que el BA.1. También aquí, en Estados Unidos, la BA.2 parece estar en camino de superar a BA.1 para convertirse en la variante dominante.

La buena noticia es que la subvariante BA.2 no parece causar una enfermedad más grave que la BA.1. Investigadores del Reino Unido y Dinamarca descubrieron que la subvariante BA.2 causa un nivel de hospitalización comparable al de la BA.1, que es menos probable que provoque una enfermedad grave que la variante delta, hasta ahora dominante.

Además, las vacunas que tenemos siguen siendo eficaces. Aunque la vacunación no proteja tan bien contra la infección por BA.1 y BA.2, la eficacia en ese sentido se restablece parcialmente con una dosis de refuerzo, y las vacunas siguen proporcionando una muy buena protección contra la enfermedad grave debida a ambas subvariantes de ómicron.

Lo que todo esto me dice es que los expertos en salud pública deberían seguir de cerca el aumento de los casos de BA.2 en EE.UU., pero que la mayoría de la gente no debería preocuparse. Es probable que en EE.UU. se produzca un aumento de los casos de covid-19 en las próximas semanas, ya que este es el patrón que hemos visto antes: que nos retrasamos unas semanas con respecto al Reino Unido y Europa, por lo que el aumento que están registrando podría reflejarse aquí. Sin embargo, es poco probable que la mayoría de las personas vacunadas, y en particular si están reforzadas, enfermen gravemente debido a la subvariante BA.2. Los funcionarios de nuestro gobierno deberían prepararse para lo que podría venir y aumentar la disponibilidad de pruebas y tratamientos, y seguir instando a la gente a vacunarse y recibir refuerzos.

Pero no creo que sea algo que deba preocupar en exceso al público en general en este momento.

CNN: ¿Significa eso que la gente puede continuar con sus planes para las vacaciones de primavera y otros planes de viaje, o tienen que posponerlos?

Wen: No creo que haya que posponer los planes de viaje. Sin duda, hay incertidumbre, ya que algunos lugares pueden tener tasas bajas de covid-19 ahora, pero pueden tener tasas más altas cuando llegue el momento de viaje. Sin embargo, esto puede ser así en un futuro próximo. Son muy pocas las actividades que realizamos sin riesgo. Viajar conlleva ciertamente un riesgo, pero puedes reducirlo asegurándote de que estás vacunado y reforzado. Usar una mascarilla en lugares cerrados muy concurridos reduce aún más el riesgo. En Estados Unidos, sigue las orientaciones de los CDC y asegúrate de usar una mascarilla en zonas con altos niveles comunitarios de covid-19.

Si estás planeando un viaje internacional, asegúrate de conocer las normas, incluyendo si tienes que mostrar una prueba de vacunación o una prueba negativa reciente.

CNN: ¿Hay ciertas personas que deben preocuparse por la subvariante BA.2?

Wen: Las personas que son muy vulnerables a la enfermedad grave por covid-19 a pesar de la vacunación deberían preocuparse por el coronavirus en general, al igual que por otros patógenos infecciosos. Para la mayoría de las personas, la infección por covid-19 dará lugar a una enfermedad leve, pero en algunas personas, las que están moderada o gravemente inmunodeprimidas o con múltiples afecciones médicas subyacentes, la infección podría dar lugar a una hospitalización.

Es posible que la subvariante BA.2 no provoque una enfermedad más grave que la BA.1, pero debido a lo contagiosa que es, las personas especialmente vulnerables deberán seguir tomando precauciones adicionales. Esto incluye el uso de una mascarilla de alta calidad (N95, KN95 o KF94) en todos los lugares públicos cerrados, evitar las grandes aglomeraciones y viajar solo por razones esenciales. Antes de reunirse con otras personas, pueden solicitar que los demás se realicen una prueba de covid-19.

CNN: Si alguien se contagió previamente por la variante ómicron, ¿está protegido contra BA.2?

Wen: La Organización Mundial de la Salud ha dicho que la infección con BA.1 sigue proporcionando protección contra BA.2. Una infección por BA.2 después de haber tenido BA.1 es rara.

La mayoría de las personas no descubren qué variante tuvieron, aunque esto podría estimarse en función de cuándo se infectaron. Si alguien descubrió que tenía covid-19 durante la oleada inicial de ómicron, es probable que tuviera BA.1. En ese caso, especialmente si también están vacunados, es muy poco probable que contraigan BA.2.

Sin embargo, si alguien se infectó previamente durante otra oleada, por ejemplo, mientras predominaba la variante delta, aún podría contraer BA.1 o BA.2. Esta es otra razón por la que la vacunación es tan crucial, porque la combinación de la vacunación y la infección previa proporciona una protección más consistente y duradera que la infección previa por sí sola.

CNN: La variante ómicron es menos intensa que las anteriores. En ese caso, ¿debería la gente intentar contagiarse con la subvariante BA.2 solo para salir de ello?

Wen: En general, no es una buena estrategia intentar contraer una enfermedad. La variante ómicron tiene menos probabilidades de provocar una enfermedad grave en comparación con la variante delta, pero sigue provocando enfermedades graves en algunas personas.

Además, incluso una enfermedad leve puede ser muy desagradable y provocar malestar, faltar al trabajo y no poder cuidar a los miembros de la familia durante días. También podría infectar a otras personas, y existe la posibilidad de que los síntomas sean de larga duración. Una mejor estrategia es asegurarse de recibir la vacuna y el refuerzo para que, si te encuentras con la BA.2 (u otra variante del covid-19), estés lo más protegido posible.

CNN: ¿Podría la subvariante BA.2 causar otra oleada en Estados Unidos, y de ser así, deberían volver las restricciones ahora?

Wen: Sin duda la subvariante BA.2 podría provocar otro repunte de las infecciones por covid-19 en Estados Unidos. Ya hay algunos indicios de que el fuerte descenso de los nuevos casos se está estabilizando, y si EE.UU. sigue el ejemplo de Europa, como ha sucedido antes, un aumento de los casos podría producirse dentro de unas semanas.

Dicho esto, no creo que esto signifique que tengamos que volver a establecer restricciones. El objetivo de la vacunación es desvincular las infecciones de las hospitalizaciones y las enfermedades graves. Si hay un aumento de las infecciones, pero las hospitalizaciones no aumentan hasta el punto de que nuestro sistema sanitario se vea desbordado, entonces creo que los mandatos gubernamentales no están justificados. En este sentido, las nuevas guías de los CDC son muy útiles, ya que tienen en cuenta la enfermedad grave, lo suficientemente grave como para causar hospitalizaciones, como la métrica para recomendar el uso de mascarilla, y no cualquier infección.

Por supuesto, el hecho de que el gobierno no exija el uso de mascarilla no significa que los individuos no deban utilizarlas o tomar otras precauciones. En este momento de la pandemia, la gente debería tomar decisiones basadas en sus propias circunstancias médicas y su tolerancia al riesgo.

