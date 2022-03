Ingreso solidario de marzo 2022: cómo reclamar el pago si no lo he recibido

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN Español) — Más de 4 millones de familias colombianas están recibiendo por estos días el subsidio de Ingreso solidario, la ayuda económica del gobierno para los más vulnerables que fue creada durante la pandemia de covid-19.

Y si bien muchas familias ya deberían haber recibido sus aportes bimensuales, quizá puede haber algunas otras que sigan esperando sus giros, por lo que es necesario verificar el estado de los giros a través de los canales de información oficiales del gobierno de Colombia.

Ingreso solidario de marzo 2022: ¿cómo consultar con tu cédula si recibes la ayuda económica?

Foto de archivo. Vista de Ciudad Bolívar, un barrio en el sur de Bogotá, de población de escasos recursos económicos. Allí llegó gran parte de la ayuda económica por covid-19 durante la pandemia en 2020. (Crédito: RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images)

¿Qué pasa si eres beneficiario de Ingreso solidario y aún no recibes el dinero?

Aquí algunas ideas de lo que deberías hacer, además de armarte de paciencia.

Lo primero que debes hacer es consultar tu estado en el programa. Para ello debes consultar si eres beneficiario en la página oficial de Ingreso solidario y, de ser beneficiario, aparecerán tus datos.

De ser beneficiario, deberías recibir un mensaje de texto ya sea por parte de tu entidad financiera o por parte del programa propio, en caso de que no tengas cuentas bancarias.

“Si usted encontró su nombre y cédula en la base de beneficiarios y no ha recibido un mensaje de texto, significa que podría hacer parte de un ciclo posterior de pagos”, dice el programa sobre los dineros que aún no han llegado a los beneficiarios.

“Durante esta etapa, las entidades financieras se contactarán con usted para darle las indicaciones de cómo recibir el giro o hacer la apertura de un depósito simplificado a través de su celular”, agrega la página web de Ingreso solidario.

Este es el valor que recibirán las familias de escasos recursos por Ingreso Solidario en marzo

Si venías recibiendo hasta diciembre de 2021 el dinero de Ingreso solidario en tu cuenta de ahorros y ahora no has recibido, es probable que hayas tenido un rechazo o algún problema con la cuenta, “pero no quiere decir que por eso hayas salido de ingreso solidario”, dijo Édgar Orlando Picón, director de Transferencia monetarias del Departamento de Prosperidad Social en una sesión de preguntas y respuestas vía YouTube.

En este momento lo más probable es que el pago esté disponible en un punto de ‘Supergiros’ para cobro en efectivo. Para esto es necesario acercarse con la cédula y te entregarán el pago, agregó Picón.

Si el potencial beneficiario no ha recibido giros y tiene pagos acumulados, puede cobrar ese dinero pero solo tres pagos acumulados.

“El Gobierno nacional es consciente de que hay beneficiarios que aún no han podido reclamar ninguno de los giros, por lo que se podrán recibir acumulados”, dice la página web, pero advierte que “… solo se podrán acumular hasta tres pagos del programa”.

“Los beneficiarios que no hagan cobro de tres pagos consecutivos serán suspendidos del programa y no se les programará pagos en los meses sucesivos”, agrega.

Este es el valor que recibirán las familias de escasos recursos por Ingreso Solidario en marzo

Y, a través de la página oficial, puedes recibir más ayuda e información sobre los pagos.

Recuerda que para recibir el beneficio de Ingreso solidario no debes inscribirte, y solo dependerá del grado que tengas en el Sisbén, una encuesta del gobierno para conocer las condiciones socioeconómicas de las familias y los clasifica por “su capacidad para generar ingresos y calidad de vida”, según el Departamento Nacional de Planeación (DPN) de Colombia.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.