Estos dos estados de EE.UU. aprobaron suspender el impuesto a la gasolina. Más podrían seguirlos

Nueva York (CNN) –– A medida que la inflación y la guerra de Rusia contra Ucrania obligan a las personas a pagar más por la gasolina en las estaciones de servicio, algunos estados de EE.UU. suspendieron temporalmente los impuestos sobre ese producto. Y otros más podrían seguirlos.

Legisladores de California, el estado que tiene el mayor impuesto del país a la gasolina con US$ 0,51 por galón, proponen un reembolso de este arancel por US$ 400, luego de que los demócratas estatales rechazaran previamente una suspensión del impuesto a la gasolina. Los legisladores dicen que el reembolso cubrirá el costo de la carga tributaria a la gasolina actual durante un año completo para la mayoría de los conductores.

Otros líderes estatales, incluida la gobernadora de Michigan Gretchen Whitmer, han pedido que se suspendan los impuestos a la gasolina, que ascienden al 6% en ese estado.

El precio promedio nacional de la gasolina fue de US$ 4,25 por galón este domingo.

Ahora bien, estados ya promulgaron leyes que suspenden el impuesto a la gasolina.

Georgia

La semana pasada, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, firmó un proyecto de ley que suspende temporalmente el impuesto estatal a la gasolina hasta finales de mayo.

La ley entró en vigencia el viernes pasado y permanecerá vigente hasta el 31 de mayo.

El estado suspenderá su impuesto de aproximadamente US$ 0,29 centavos por galón sobre el combustible regular y el impuesto de US$ 0,32 centavos sobre el diesel. El costo promedio de la gasolina en Georgia este domingo fue de US$ 4,14, según el seguimiento de AAA.

Maryland, el primero en suspender el impuesto a la gasolina

Maryland aprobó una exención del impuesto a la gasolina durante 30 días a partir del viernes y que terminará el 16 de abril. El estado fue el primero en Estados Unidos en aprobar una suspensión inmediata de este arancel.

La medida para eliminar el impuesto de 36 centavos por galón fue firmada por el gobernador Larry Hogan, quien abogó por una suspensión más prolongada. Los precios de la gasolina en Maryland disminuyeron más de 40 centavos esta semana, a un promedio de US$ 3,86 el domingo.

“Esto, por supuesto, no es una panacea, y la inestabilidad del mercado seguirá provocando fluctuaciones en los precios”, advirtió Hogan en un comunicado.

