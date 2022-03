Los países más felices del mundo para 2022

olivertapia

(CNN) — La devastadora pérdida de vidas y la creciente incertidumbre tienen al mundo muy nervioso, pero hay buenas noticias para la humanidad: la benevolencia está aumentando a nivel mundial.

Ese es uno de los hallazgos clave del Informe Mundial de la Felicidad, una publicación de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas que se basa en datos de encuestas globales de personas en alrededor de 150 países.

Con motivo de su décimo aniversario, el informe analiza la felicidad en todo el mundo: las naciones más felices, las que se encuentran en la parte inferior de la escala de felicidad y todo lo demás, además de los factores que tienden a conducir a una mayor felicidad.

Y con dos años de datos sobre la pandemia de covid-19 en los libros, el informe ha descubierto algo inesperado.

“La gran sorpresa fue que a nivel mundial, de manera descoordinada, ha habido aumentos muy grandes en las tres formas de benevolencia sobre las que se pregunta en la Encuesta mundial de Gallup”, dijo a CNN Travel John Helliwell, uno de los tres editores fundadores del informe.

La donación a la caridad, ayudar a un extraño y el voluntariado están en aumento, “especialmente la ayuda a los extraños en 2021, en relación con antes de la pandemia o 2020, en una cantidad muy grande en todas las regiones del mundo”, dijo Helliwell, quien es profesor emérito de la Escuela de Economía de Vancouver, Universidad de Columbia Británica.

Y la benevolencia es sin duda lo más importante a medida que el mundo responde a la invasión rusa de Ucrania. Pero antes de entrar en cómo ese conflicto cada vez más global puede afectar la felicidad, echemos un vistazo a los países donde el sentimiento fue abundante en 2021.

La nación más feliz del mundo es nórdica

Por quinto año consecutivo, Finlandia es el país más feliz del mundo, según las clasificaciones del Informe Mundial de Felicidad, que se basan en gran medida en las evaluaciones de vida de la Encuesta Mundial de Gallup.

El país nórdico y sus vecinos Dinamarca, Noruega, Suecia e Islandia obtienen muy buenos puntajes en las medidas que utiliza el informe para explicar sus hallazgos: esperanza de vida saludable, PIB per cápita, apoyo social en tiempos de problemas, poca corrupción y alta confianza social, generosidad en una comunidad donde las personas se cuidan entre sí y libertad para tomar decisiones clave en la vida.

Dinamarca ocupa el segundo lugar en la clasificación de este año, seguida de Islandia en el tercer sitio. Suecia y Noruega ocupan el séptimo y octavo lugar, respectivamente.

Suiza, los Países Bajos y Luxemburgo ocupan los lugares del 4 al 6, con Israel en el 9 y Nueva Zelandia completando los 10 primeros.

Canadá (15), Estados Unidos (16) y el Reino Unido (17) están entre los primeros 20.

Felicidad en tiempos difíciles

Otro punto positivo en el informe de este año: la preocupación y el estrés disminuyeron en el segundo año de la pandemia. Si bien todavía aumentaron un 4% en 2021 en comparación con antes de la pandemia, la preocupación y el estrés en 2020 aumentaron un 8%.

“Creo que parte de eso es que la gente sabía un poco más a lo que se enfrentaba en el segundo año, incluso si hubo nuevas sorpresas”, dijo Helliwell.

Las evaluaciones de vida promedio “se han mantenido notablemente resistentes” durante la pandemia, con influencias negativas y positivas que se compensan entre sí, dice el informe.

“Para los jóvenes, la satisfacción con la vida ha disminuido, mientras que para los mayores de 60 años ha aumentado, con pocos cambios generales”, según el informe.

Helliwell reconoce que existe la sensación de que las crisis sacan lo mejor o lo peor de las sociedades.

“Pero, en general, las personas son demasiado pesimistas acerca de la buena voluntad en las sociedades en las que viven, por lo que cuando ocurre el desastre real y ven que otras personas responden positivamente para ayudar a otros, aumenta su opinión tanto de ellos mismos como de sus conciudadanos”, dijo Hellwell.

“Y entonces descubres que tanto la confianza en los demás como las evaluaciones generales de la vida a menudo aumentan en momentos en los que piensas ‘estos son malos tiempos’, pero lo que sucede es que las personas están trabajando juntas para enfrentarlos”.

Esta interacción de lo negativo y lo positivo se aplica en gran medida a la situación en Ucrania, aunque queda por ver cómo se inclinará finalmente la balanza. Trabajar juntos ciertamente compensará, hasta cierto punto, las tragedias que afectan a los ucranianos, dijo Helliwell.

“Su corazón está siendo atacado, por lo que obtendrán un efecto de unión, pero, por supuesto, el daño real es terrible”.

Los efectos que tendrá la guerra sobre la felicidad general en Rusia son especialmente turbios porque la censura del gobierno distorsiona la información que sustenta las evaluaciones de la vida, dijo.

Las encuestas en las que se basaron las clasificaciones de felicidad de este año se realizaron mucho antes de la invasión. Ucrania y Rusia se ubican en la mitad inferior de la clasificación mundial de felicidad en el informe de 2022, con Ucrania en el puesto 98 y Rusia en el puesto 80.

En el puesto 146, Afganistán se encuentra en la parte inferior de la clasificación en el informe de 2022, “un claro recordatorio del daño material e inmaterial que la guerra causa a sus muchas víctimas”, dijo Jan-Emmanuel De Neve, otro editor del informe, en un comunicado de prensa.

La guerra actual en Ucrania significa que la felicidad en otras partes del mundo también podría tambalearse.

“Es concebible que algunas personas que ven lo que la guerra puede hacer, de cerca en sus pantallas de televisión todos los días, a las vidas de las personas que no tienen nada que ver con la guerra y que no quieren tener nada que ver con la guerra, puede hacerlos sentir afortunados de no estar allí o sentir empatía hasta el punto de sentir dolor por las personas que están allí”, dijo Helliwell.

“Y ambas son emociones reales y comprensibles, pero están jugando en lados opuestos de la balanza”.

Con suerte, el aumento en la benevolencia, en todas sus formas, se prolongará hasta 2022 y más allá.

