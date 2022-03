Zelensky habla ante el Congreso de Estados Unidos: “El destino de Ucrania se está decidiendo”

macamilarincon

(CNN) –– El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pronunció este miércoles un discurso histórico desde Kyiv ante el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en medio de la guerra que se libra en su país. En su enérgica intervención, Zelensky definió la invasión de Rusia como “la peor guerra desde la Segunda Guerra Mundial”, mientras volvió a implorar más apoyo de Occidente para enfrentar la ofensiva que despliega el presidente Vladimir Putin desde hace casi tres semanas.

Guerra Rusia – Ucrania: última hora, noticias y análisis de la invasión

El discurso de Zelensky ocurre después de que Estados Unidos ha recibido presión de Ucrania para proporcionar más asistencia militar al país que lucha contra el ataque mortal de Rusia. En ese sentido, el mandatario ucraniano pidió ayuda directamente al Congreso y dijo a los legisladores “los necesitamos ahora mismo”, mientras recordaba tragedias en la historia estadounidense como el ataque a Pearl Harbor y el ataque terrorista del 11 de septiembre.

“Amigos, estadounidenses, en su gran historia tienen páginas que les permitirían entender a los ucranianos. Entendernos ahora, cuando los necesitamos en este momento”, dijo a través de un traductor al comienzo de su discurso, aunque concluyó su intervención en inglés.

“Recuerden Pearl Harbor, la terrible mañana del 7 de diciembre de 1941, cuando su cielo estaba negro por los aviones que los atacaban”, dijo Zelensky. “Solo recuérdenlo, recuerden, el 11 de septiembre, un día terrible en 2001 cuando la maldad trató de convertir las ciudades de Estados Unidos en campos de batalla, cuando personas inocentes fueron atacadas desde el aire, como nadie más lo esperaba y no pudieron detenerlo. Nuestro país vive lo mismo, todos los días, ahora mismo en este momento”, continuó.

Zelensky insiste en una zona de exclusión aérea

Luego, como se esperaba, Zelensky insistió en pedir a EE.UU. ayuda para declarar una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, con el objetivo de proteger a los civiles. “¿Es esto pedir demasiado?”, preguntó dos veces. Y añadió que con esta medida podrá proteger a los ucranianos. También solicitó a EE.UU. proporcionar aviones de combate que los ucranianos puedan usar para defenderse. Dos temas que han encontrado resistencia.

“Rusia ha convertido el cielo de Ucrania en una fuente de muerte para miles de personas”, dijo Zelensky al describir los misiles, bombas y drones que usan las tropas rusas para infligir ataques brutales y mortales en su país. “Estamos pidiendo una respuesta a este terror de todo el mundo”, agregó.

“Crear una zona de exclusión aérea sobre Ucrania para salvar a la gente, ¿es esto pedir demasiado?” insistió. “Ustedes saben cuánto depende del campo de batalla, de la capacidad de usar aviones, aviación poderosa y fuerte para proteger a nuestra gente, nuestra libertad, nuestra tierra, aviones que pueden ayudar a Ucrania, ayudar a Europa. Saben que existen y los tienen, pero están en la Tierra, no en el cielo ucraniano. Necesito proteger nuestro cielo”, apuntó Zelensky.

Estos dos asuntos dividen a los legisladores estadounidenses. Los republicanos tienen una posición más agresiva con respecto a entregar aviones a Ucrania. Pero a algunos demócratas, y a la Casa Blanca, les preocupa que Rusia pueda considerar tal movimiento como una escalada y potencialmente llevar a Estados Unidos a la guerra.

Aunque existe un apoyo bipartidista generalizado para la ayuda a Ucrania, congresistas de ambos partidos dicen que desconfían de una zona de exclusión aérea en este momento. ¿La razón? Creen que podría enfrentar a EE.UU. directamente contra Rusia en los cielos de Ucrania.

El presidente Joe Biden planea detallar la asistencia de Estados Unidos a Ucrania en un discurso propio este miércoles.

Estados Unidos y sus aliados han tomado una amplia gama de acciones en las últimas semanas destinadas a afectar a Moscú por su invasión. Entre ellas, la implementación de duras sanciones y controles de exportación. Así como un paquete de asistencia de seguridad de US$ 350 millones. Además, el Congreso aprobó recientemente un paquete de emergencia de US$ 13.600 millones para brindar ayuda de defensa, humanitaria y económica a Ucrania.

“El destino de Ucrania se está decidiendo”, dice Zelensky

“Ahora mismo, el destino de nuestro país se está decidiendo”, sostuvo el presidente de Ucrania al principio de su discurso, al elogiar la valentía de sus ciudadanos. “Tengo el honor de saludarlos en nombre del pueblo ucraniano, pueblo valiente y amante de la libertad, que durante ocho años ha estado resistiendo la agresión rusa”, dijo. “Aquellos que dan a sus mejores hijos e hijas para detener esta invasión rusa a gran escala”, continuó.

En ese sentido, Zelensky dijo que su país “no se rinde y no nos lo hemos planteado ni un segundo”. “Rusia no solo nos ha atacado a nosotros, no solo a nuestra tierra, no solo a nuestras ciudades, sino que ha emprendido una ofensiva brutal contra nuestros valores, los valores humanos básicos”, afirmó. Kyiv, la capital, está “bajo ataques aéreos y con misiles de las tropas rusas todos los días. Pero no se rinde”, añadió.

Dirigiéndose directamente a Biden, Zelensky dijo: “Usted es el líder de su gran nación. Deseo que también sea el líder del mundo. Ser el líder del mundo significa ser el líder de la paz”, dijo al concluir sus comentarios, que fueron recibidos con una ovación de pie de los legisladores.

Antes de dar su discurso ante el Congreso de EE.UU., Zelensky dio su pista más clara hasta el momento de que no espera que su país se una a la OTAN en el corto plazo. También criticó la efectividad del artículo 5 de la alianza militar ––que establece que un ataque contra un miembro es un ataque contra todos–– al calificarla de “débil”. El deseo de Ucrania de unirse a la OTAN y su estatus como socio de la OTAN, visto como un paso hacia la eventual membresía plena, fue una de las numerosas quejas que citó Putin en un intento de justificar la invasión de su país.

¿Qué es la OTAN, quiénes son sus miembros y en qué momentos actúa?

Las conversaciones entre Ucrania y Rusia

Se espera que los diálogos entre Rusia y Ucrania se reanuden este miércoles, según la delegación ucraniana. Zelensky dijo anteriormente que la posición negociadora de Rusia se está volviendo “más realista”. Pero, Vladimir Medinsky, un asistente presidencial ruso, dijo que los objetivos de su país en las negociaciones no han cambiado desde que comenzaron las conversaciones entre las dos partes.

Un punto de inflexión

El discurso de Zelensky ocurre durante un punto de inflexión cruel de la guerra en Ucrania. Y su negativa a abandonar su país lo pone en grave peligro, mientras Rusia intensifica su asalto a Kyiv y prepara aparentemente un asedio a la ciudad. El lento avance de Mosú se ha convertido en una guerra de desgaste asesina, mientras sus fuerzas bombardean edificios donde residen civiles. En la ciudad costera de Mariupol, que puede ofrecer un anticipo catastrófico de lo que le espera a Kyiv, miles de civiles están atrapados sin calefacción y con el agua y la comida corriendo en un insondable acto de crueldad rusa.

Mientras tanto, un frenético esfuerzo diplomático internacional ha tenido pocos avances. Igual que los días de conversaciones entre funcionarios rusos y ucranianos sobre un alto el fuego. Como escribe Stephen Collinson, de CNN, “todo indica que Putin, a pesar de convertir a su nación en un paria político, cultural y económico, está decidido a someter a Ucrania para lograr su objetivo de que nunca se una a Occidente”.

Con información de Stephen Collinson, Maegan Vazquez, Andrew Carey y Oleksandra Ochman.

