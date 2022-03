Por qué las píldoras de yoduro de potasio tienen de repente una alta demanda

Alexandra Ferguson

Nueva York (CNN Business) — A medida que se intensifica el ataque de Rusia en Ucrania, el temor a una lluvia radiactiva producida por ataques accidentales o intencionados a las centrales nucleares ucranianas, o por el uso de una bomba nuclear, ha disparado la demanda de píldoras de yoduro de potasio.

En caso de que suceda este escenario, existe el aterrador riesgo de que se liberen a la atmósfera grandes cantidades de yodo radiactivo (o radioyodo) que pueden respirarse, así como contaminar el agua, el suelo, las plantas y los animales, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés).

¿Qué son las pastillas de yoduro de potasio y para qué sirven? ¿Funcionan contra la radiación?

Aunque el yoduro de potasio en sí mismo no es dañino y es una sustancia química importante que necesita el cuerpo humano, los CDC dicen que el yoduro radiactivo puede dañar la tiroides, una glándula con forma de mariposa situada en la parte delantera del cuello que produce muchas de las hormonas que regulan el cuerpo.

El peligro es que, si se produce una exposición a la radiación, la glándula tiroides no puede distinguir entre el yodo normal y el radioyodo y absorberá ambos. Una exposición excesiva puede provocar cáncer de tiroides.

Cuando se utiliza según las indicaciones, el yoduro de potasio en forma de líquido o píldora puede saturar rápidamente la glándula tiroides y evitar que absorba el yodo radiactivo.

Los precios se disparan

Los grandes fabricantes de yoduro de potasio aprobados para su venta en Estados Unidos han visto cómo sus existencias se han agotado rápidamente en las últimas semanas, coincidiendo con la invasión de Rusia a Ucrania.

A medida que se agotan los suministros en el mercado, se ha producido una escalada de precios.

En eBay, cuatro cajas de pastillas de yoduro de potasio Thyrosafe se vendían el lunes a US$ 132,50. Otra caja de pastillas IOSAT de 130 mg se vendía a US$ 89,95 cada una. La caja de 14 pastillas IOSAT, fabricada por Anbex, se vende a US$ 13,99 en el sitio web del fabricante.

También es importante saber que las pastillas de yoduro de potasio no son una cura para todo y no ofrecen una protección del 100% contra el yodo radiactivo. Los CDC advierten que una sola dosis protege la glándula tiroides durante solo 24 horas.

La agencia dijo que tomar una dosis más alta, o tomarla con una frecuencia mayor a lo recomendado, no ofrece más protección y puede causar enfermedades graves o la muerte.

Los CDC también advierten que las píldoras de yoduro de potasio solo protegen a la tiroides y funcionan mejor para ciertos grupos de edad.

Sin existencias

Anbex, Inc. con sede en Nueva York, es uno de los principales proveedores y produce píldoras de yoduro de potasio IOSAT de 65 mg y 130 mg. En su página web aparece actualmente un mensaje que dice: “Actualmente estamos sin existencias de los comprimidos de yoduro de potasio IOSAT de 130 mg y 65 mg”.

“Esperamos volver a tener existencias a principios de abril, pero estamos presionando para que sea a finales de marzo”, dijo Troy Jones, vicepresidente de ventas y marketing de Anbex. Jones también dirige un sitio web http://www.nukepills.com que vende las pastillas de yoduro de potasio de Anbex.

Jones dijo que la empresa recibió una avalancha de pedidos a partir de mediados de febrero de hasta 15 millones de pastillas de una variedad de compradores, incluyendo particulares, revendedores, hospitales, municipios y gobiernos de todo el mundo.

“El incremento de la demanda se produjo del 23 de febrero al 28 de febrero. Vendimos todo el inventario que teníamos”, dijo Jones. Si bien se están reabasteciendo semanalmente, se están agotando con la misma rapidez. “En los últimos cinco días hemos vendido probablemente lo mismo que venderíamos en medio año”, añadió.

La cronología, dijo Jones, coincide con los informes del mes pasado de que las fuerzas rusas habían tomado el control de la central nuclear ucraniana de Chernobyl. Al parecer, el sistema eléctrico de la central resultó dañado durante el ataque y tuvo que ser reparado.

Históricamente, la demanda de yoduro de potasio se dispara cuando hay una amenaza real o percibida de lluvia radiactiva, dijo Jones.

La demanda se disparó cuando el expresidente Donald Trump tuiteó en 2018 que tenía un botón “mucho más grande y poderoso” que el Kim Jong-un de Corea del Norte, lo que encendió el miedo sobre una amenaza creciente de guerra nuclear. También ocurrió en el mismo año cuando la Agencia de Gestión de Emergencias de Hawai envió una falsa alerta de misiles balísticos.

Anbex, que comercializa el fármaco en envases sellados para 14 o 20 días, según la dosis, ha aumentado la producción, dijo Jones.

Jones mencionó que los consumidores deberían seguir las orientaciones de los CDC y tomar las pastillas de yoduro de potasio únicamente por consejo de las autoridades sanitarias.

BTG Specialty Pharmaceuticals dijo que la demanda de sus píldoras Thyrosafe despegó en febrero, coincidiendo con la invasión rusa de Ucrania.

BTG Specialty Pharmaceuticals, con sede en Londres, dijo que también está experimentando un aumento de la demanda de los productos de yoduro de potasio de la empresa en Europa y Estados Unidos.

“Esto ha coincidido con el conflicto en Ucrania”, dijo Chris Sampson, portavoz de BTG, con sede en Londres, que también tiene operaciones en Estados Unidos. BTG fabrica Thyrosafe, un comprimido de yoduro de potasio de 65 mg de venta libre aprobado por la FDA. Una caja de 20 comprimidos tiene un precio de US$ 12,95 en el sitio web de la empresa.

Sampson dijo que BTG no se ha quedado totalmente sin existencias, “aunque dejamos de aceptar pedidos temporalmente a través de nuestro propio sitio web y algunos de nuestros socios/distribuidores se han quedado sin existencias”.

“La mayor parte de nuestro producto se vende a los gobiernos, a las agencias de salud pública y a los militares que gestionan las reservas”, dijo. “Todos esos pedidos están siendo atendidos”.

— Brenda Goodman de CNN contribuyó con este reportaje.

