Tom Brady anuncia que regresará a los Buccaneers de Tampa Bay la próxima temporada

Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN) — Tom Brady regresará a los Buccaneers de Tampa Bay la próxima temporada, anunció el domingo el siete veces ganador del Super Bowl.

Brady confirmó en Twitter que regresaría de un retiro de corta duración.

“Estos últimos dos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas”, tuiteó Brady. “Llegará ese momento. Pero no es ahora. Amo a mis compañeros de equipo y amo a mi familia que me apoya. Ellos hacen que todo sea posible. Regresaré para mi temporada 23 en Tampa. Asuntos pendientes LFG”.

El anuncio se produce un día después de que se viera a Brady visitando a miembros de la familia Glazer en un partido del Manchester United.

Tom Brady se retira con muchos millones en el bolsillo 1:28

En febrero, Brady anunció su retiro de la NFL. El jugador acababa de terminar su temporada 22 en la liga, y la segunda con los Buccaneers de Tampa Bay.

Durante su carrera de 22 años, Brady ganó siete títulos de Super Bowl, seis con los New England Patriots y uno con los Tampa Bay Buccaneers, y es el líder de todos los tiempos de la NFL en yardas aéreas (84.520), pases de touchdown (624), pases completos (7.263), victorias en la temporada regular (243), victorias en los playoffs (35) y MVP del Super Bowl (cinco). También ha jugado y ganado más juegos de temporada regular en su carrera que cualquier otro mariscal de campo.

NFL: ¿es Brady el mejor de todos los tiempos? 2:17

Seleccionado en el puesto 199 en general en la sexta ronda del draft de la NFL de 2000 por los Patriots, Brady jugó 20 temporadas en Foxborough antes de dejar Nueva Inglaterra como agente libre después de la temporada 2020 y firmó con los Bucs, donde llevó al equipo a ganar el Super Bowl en su primera temporada allí.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.