Naomi Osaka fue interrumpida por un espectador en Indian Wells, luego le habló a la multitud después del partido

(CNN) — Naomi Osaka fue interrumpida el sábado por un espectador en la multitud durante su partido contra Veronika Kudermetova en el BNP Paribas Open en Indian Wells, California.

“Naomi, apestas”, pareció gritar el espectador tras el primer juego del partido. El comentario hizo llorar a la cuatro veces campeona de Grand Slam en la cancha.

Según la transmisión de Tennis Channel, durante una pausa en el juego, Osaka le pidió al árbitro el micrófono para dirigirse a la multitud, pero el árbitro rechazó la solicitud. No está claro si el espectador fue identificado y retirado del lugar.

Osaka terminaría perdiendo en sets corridos 6-0 6-4.

En el mismo torneo de 2001, la familia Williams (Serena Williams, su hermana Venus y su padre Richard) alegaron que sufrieron abusos raciales por parte de la multitud de Indian Wells.

Serena, de 19 años, ganó la final, pero no jugó en Indian Wells durante otros 14 años.

Venus Williams dijo en una conferencia de prensa en su próximo torneo que “escuchó todo lo que escuchó su padre”.

Richard Williams detalló algunos de los abusos que recibió para USA Today y dijo: “Tuve problemas para contener las lágrimas. Creo que Indian Wells deshonró a Estados Unidos”.

Al dirigirse a la multitud después del partido, Osaka hizo referencia al incidente de 2001.

“Para ser honesta, me han interrumpido antes”, dijo Osaka. “Realmente no me molestó.

“Pero me interrumpieron aquí, vi un video de Venus y Serena (Williams) siendo interrumpidas aquí y si nunca lo has visto, deberías verlo. No sé por qué, pero se me pasó por la cabeza y se reprodujo mucho”.

Antes de abandonar la cancha, Osaka agradeció a la multitud y felicitó a Kudermetova.

CNN se ha comunicado con el torneo para hacer comentarios y si se identificó al espectador.

“Horas llorando en el vestuario de Indian Wells”

Al hablar antes de su regreso a Indian Wells en 2015, Serena Williams dijo que la experiencia de 14 años antes la había dejado sintiéndose “como si hubiera perdido el juego más importante de la historia”.

“Ha sido difícil para mí olvidar pasar horas llorando en el vestuario de Indian Wells después de ganar en 2001”, le dijo a Time.com en febrero de 2015.

“Al regresar a Los Ángeles sintiéndome como si hubiera perdido el juego más grande de la historia, no un simple juego de tenis, sino una lucha más grande por la igualdad.

“Emocionalmente, parecía más fácil mantenerse alejada. Hay algunos que dicen que nunca debería volver atrás… Solo estoy siguiendo mi corazón en este caso”.

Williams avanzó a las semifinales en su regreso al torneo, pero se vio obligada a retirarse antes del partido debido a una lesión en la rodilla.

