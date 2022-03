Las fuerzas rusas atacan objetivos en el oeste de Ucrania; hay decenas de muertos

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — Rusia amplió su ofensiva al oeste de Ucrania este domingo, disparando misiles cerca de la ciudad de Lviv y golpeando una gran base militar cerca de la frontera con Polonia, matando a decenas de personas, dijo el gobernador local.

A medida que la invasión llega a su tercera semana, Lviv se ha librado en gran medida del implacable bombardeo de Rusia. En cambio, la pintoresca ciudad se ha convertido en la zona cero para los ucranianos desplazados. Cientos de miles de ellos han inundado la ciudad en busca de relativa seguridad, y muchos la usan como punto de parada antes de dirigirse a la frontera con Polonia, a unos 70 kilómetros de distancia.

Pero a medida que la guerra de Rusia se acercaba poco a poco al centro cultural este domingo, un equipo de CNN en el terreno escuchó múltiples explosiones poco antes de las 6 a.m. hora local (las 0:00 horas en Miami) cerca de la ciudad.

Rusia disparó más de 30 misiles contra el Centro Internacional de Mantenimiento de la Paz y Seguridad (IPSC, por sus siglas en inglés), ubicado entre Lviv y la frontera polaca, dijo el jefe de la Administración Militar Regional de Lviv, Maksym Kozytsky, en un comunicado publicado en su página de Facebook.

Las autoridades locales dicen que 35 personas murieron y 134 resultaron heridas en la base militar, en lo que el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksii Reznikov, describió como un “ataque terrorista” contra la paz y la seguridad “cerca de la frontera entre la UE y la OTAN”.

El IPSC ha realizado ejercicios de entrenamiento con personal militar occidental, incluso de Estados Unidos. El otoño pasado, realizó el ejercicio militar Rapid Trident, un ejercicio militar multinacional ucraniano-estadounidense, según la página oficial del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

La ofensiva aérea de Rusia también cayó sobre áreas densamente pobladas. Nueve personas murieron en un bombardeo ruso en Mykolaiv este domingo, dijeron funcionarios locales. La ciudad estratégica del sur ha resistido la ocupación rusa e impidió un aparente avance hacia el principal puerto de Odesa hacia el oeste. Los informes del área dicen que hubo fuertes bombardeos al norte de la ciudad alrededor de Bashtanka.

Los misiles también destruyeron un aeropuerto en la ciudad de Ivano-Frankivsk, en el oeste de Ucrania, según las autoridades locales. La norteña ciudad de Chernihiv fue atacada por tercera noche consecutiva, golpeando un edificio de gran altura, dijo el jefe regional, Vyacheslav Chaus.

Así se arman residentes de Lviv para luchar contra Rusia 3:48

“Una persona murió, dos fueron rescatadas”, dijo en su canal de Telegram, y agregó que en las últimas 24 horas se registraron 10 incendios en la ciudad y tres personas fallecieron.

Al sur de Chernihiv, en la ruta principal a la capital, Kyiv, una madre y su hijo murieron en un bombardeo cerca de Brovary.

El club de fútbol FC Shakhtar dijo que Dmytro Yevdochenko, un futbolista adolescente prometedor, y su madre “murieron como resultado de los bombardeos de las tropas rusas”.

En la región oriental de Lugansk, gran parte de la cual ahora está ocupada por las fuerzas rusas, el jefe de la administración regional, Serhiy Haidai, dijo que hubo un “bombardeo masivo” de varias ciudades, incluidas Kreminna y Rubizhne, que impidió que los autobuses con civiles salieran.

Las tropas rusas también se están acercando a Kyiv. La mayor parte de las fuerzas terrestres rusas se encuentran a unos 25 kilómetros del centro de la capital ucraniana, según el Ministerio de Defensa británico.

Extraños están dejando carriolas, asientos de automóvil, abrigos de invierno y juguetes en la frontera polaca para los refugiados ucranianos

Las imágenes que circulan en línea y verificadas por CNN muestran los grandes daños causados ​​por los ataques aéreos rusos en complejos de apartamentos, escuelas y un centro médico en Makariv, un pueblo a 48 kilómetros al oeste de Kyiv.

En el este de Ucrania, un ataque aéreo a última hora de este sábado dañó la histórica Santa Dormición Sviatogirsk Lavra, un monasterio ortodoxo en la región del Óblast de Donetsk, dijo el Parlamento de Ucrania en su cuenta oficial de Telegram. Hay 520 refugiados viviendo en el monasterio, incluidos 200 niños, y unos 10.000 refugiados y lugareños en la ciudad de Sviatogirsk, según el comunicado.

La explosión se produjo cerca del monasterio, cerca de un puente que conecta las orillas derecha e izquierda del río Siverskyi Donets.

El asalto de Rusia ha estimulado los llamados a Occidente para que intensifique los esfuerzos para ayudar en su defensa. Estados Unidos y otros aliados de la OTAN han apoyado hasta ahora la resistencia de Ucrania mediante la entrega de equipo y armas militares de alta tecnología, incluidos misiles antitanques y antiaéreos.

Pero en comentarios este sábado, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, planteó el riesgo de una mayor escalada con los poderes de la OTAN y advirtió que Rusia tratará los envíos de armas a Ucrania como “objetivos legítimos” para la acción militar, según la agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti.

Los intensos combates continuaron este domingo, y el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña dijo que Rusia intentaba “envolver” a las fuerzas ucranianas en el este del país mientras avanzaba desde Crimea hacia el oeste hacia Odesa.

“Tienen que seguir haciendo más”

A medida que aumenta la devastación, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se ha vuelto más expresivo en sus pedidos de mayor ayuda y protección de la OTAN, incluso cuando el bloque se mantiene firme en que no enviará tropas terrestres ni establecerá una zona de exclusión aérea sobre el país.

“El mal que deliberadamente ataca ciudades pacíficas y camionetas de ambulancias y hace explotar hospitales no se detendrá en un solo país si tiene la fuerza para seguir adelante”, dijo Zelensky, quien se ha convertido en la voz de la resistencia, en un discurso este sábado.

“Sigo reiterándoles a nuestros aliados y amigos en el extranjero que deben seguir haciendo más por nuestro país, por los ucranianos y Ucrania. Porque no es solo para Ucrania, sino para toda Europa”, afirmó.

La amenaza rusa de atacar los convoyes de armas occidentales se produjo el mismo día en que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aumentó el apoyo militar estadounidense a Ucrania, con la aprobación de un retiro adicional de US$ 200 millones en ayuda y servicios de defensa, incluida la educación y el entrenamiento militar para Ucrania.

Un funcionario del gobierno estadounidense dijo que los US$ 200 millones incluirán “sistemas antiblindaje, antiaéreos y armas pequeñas en apoyo de los defensores de primera línea de Ucrania que enfrentan el ataque no provocado de Rusia”. La adición eleva la cantidad total de asistencia de seguridad proporcionada a Ucrania por Estados Unidos a US$ 1.200 millones en el último año.

¿Por qué Estados Unidos no envía tropas a Ucrania?

La advertencia rusa aumenta el riesgo de una confrontación directa entre Moscú y un país de la OTAN, algo que los líderes occidentales se han esforzado por evitar desde el comienzo de la lucha, y Biden enfatizó el viernes que Estados Unidos no “luchará en la tercera guerra mundial” en Ucrania.

Pero el camino hacia la desescalada sigue siendo turbio, incluso cuando el presidente de Rusia Vladimir Putin participó en una llamada telefónica de 75 minutos con el canciller de Alemania Olaf Scholz y el presidente de Francia Emmanuel Macron este sábado.

Macron y Scholz apelaron a Putin para que “avance hacia una solución diplomática del conflicto”, según el portavoz del gobierno alemán Steffen Hebestreit, pero una fuente de la presidencia francesa le dijo a CNN que el presidente ruso parecía “decidido a lograr sus objetivos en Ucrania”.

En comentarios durante una conferencia de prensa este sábado, Zelensky dijo que cualquier negociación para poner fin a la invasión rusa “debe comenzar con un alto el fuego”.

Zelensky también dijo en otro discurso ese día que los corredores establecidos en Ucrania para la evacuación de civiles han estado “funcionando”, y anunció que 12.729 personas fueron evacuadas el sábado.

Maija Ehlinger y Mallory Gafas de CNN contribuyeron con el reporte.

