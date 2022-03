Más de 65 millones de personas en EE.UU. están bajo alertas por posible bomba ciclónica que traerá fuertes nevadas y vientos

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Más de 65 millones de personas están bajo alertas de clima invernal a medida que una poderosa tormenta —que podríac convertirse en una bomba ciclónica— se dirige hacia el este después de traer nieve y temperaturas gélidas en el centro de Estados Unidos.

En el Medio Oeste, los residentes de Kansas y Missouri se preparan para una mezcla invernal traicionera antes del viaje matutino, y se esperan más nevadas en la región.

Se pronostica que las temperaturas del viernes en áreas que se extienden desde Minnesota hasta Texas caerán en picado entre -6 y -1 grados centígrados por debajo de lo normal. Y al caer la noche, podría comenzar a nevar en las partes interiores del este de Estados Unidos, lo que dificultaría los viajes de millones de personas.

Se espera que la tormenta se convierta en una bomba ciclónica para este sábado y podría traer fuertes nevadas y vientos dañinos a Syracuse, Nueva York y Pittsburgh, entre otras áreas, en dirección al interior del noreste. Un ciclón bomba se forma cuando una tormenta disminuye su presión en 24 milibares (una medida de presión) en menos de 24 horas.

Las “tasas de nieve de más de 2,5 cm/hr, combinadas con ráfagas de viento, producirán ventisca y nieve a la deriva y una visibilidad severamente reducida. Esto creará condiciones de viaje difíciles o peligrosas”, dijo el Centro de Predicción Meteorológica el viernes.

¿Qué es una bomba ciclónica?

Se puede esperar nieve generalizada entre 6 y 30 centímetros, con totales aislados posiblemente de hasta 38 centímetros, dijo.

“Nuestra preocupación es con la carga en los árboles. Con vientos que se espera que soplen entre 56 y 72 km/h, y con esta esta nieve pesada y húmeda, podríamos estar viendo no solo problemas de viaje sino numerosos cortes de energía”, dijo Boyd.

El jueves, gran parte de Colorado y Kansas se inundaron con nieve pesada, con mayores totales de 8 a 33 centímetros cayendo sobre el oeste de Kansas a lo largo de la carretera interestatal 70. Al este, Topeka, Kansas y Kansas City, Missouri, recogieron al menos entre 3 y 12 centímetros de nieve.

El NWS en Kansas City había advertido sobre viajes el jueves y que el viernes sería desordenado debido al clima nevado. Los meteorólogos dijeron que habían caído de 1 a 7,6 centímetros de nieve en la ciudad, lo que había reducido la visibilidad en las carreteras. Algunas escuelas en Kansas City anunciaron que cerrarían ambos días debido a las condiciones peligrosas.

La alerta de tormenta en el noreste y atlántico medio

Se espera que lo peor de la tormenta golpee las áreas interiores del noreste a partir de este viernes por la noche hasta el sábado, según los pronósticos. Es probable que esas áreas vean nevadas que superen los 30,5 centímetros, lo que podría provocar cortes de energía.

Se espera que la tormenta pase entre el corredor I-95 y Cape Cod, luego a lo largo o cerca de la costa de Maine con una baja de menos de 970 milibares, según el Servicio Meteorológico Nacional en Boston. La baja presión de la tormenta es similar a la fuerza de un huracán de categoría 2.

En Syracuse, se pudieron ver hasta 30,5 centímetros de nieve el sábado, y las cantidades más grandes cayeron entre la medianoche del sábado y la tarde, según el meteorólogo de CNN, Robert Shackelford. Y se espera que los vientos alcancen ráfagas de hasta 72 km/h, con temperaturas por debajo de los 0 grados.

Partes de Vermont también podrían ver hasta 30,5 centímetros de nieve el sábado, y los vientos también serán fuertes a 64 km/h, dijo Shackelford.

La nieve en Pittsburgh podría alcanzar hasta 20,3 centímetros, y las peores condiciones ocurrirán entre la madrugada del sábado y el mediodía. Y West Virginia pudo ver hasta 18 centímetros de nieve.

Condiciones climáticas en el Sur y Medio Oeste

La tormenta también traerá nieve y bajas temperaturas en áreas que normalmente no ven esas condiciones con frecuencia.

Este viernes pueden caer hasta 7,6 centímetros de nieve en Albuquerque, Nuevo México y Nashville, Tennessee, donde las bajas temperaturas pueden ayudar a que se forme hielo negro en las carreteras, explicó Shackelford. Y en Winslow, Arizona, las estimaciones de nieve son similares, pero los vientos pueden alcanzar hasta 64 km/h.

1245 AM Update: Areas of snow continue south of I-40 to the Mogollon Rim and White Mtns. Expect winter driving conditions on many area roads, including Hwy 87 from Winslow south to the rim, and SR 260 from Kohls Ranch east through the White Mtns. #azwx pic.twitter.com/d8DMsvj6eN — NWS Flagstaff (@NWSFlagstaff) March 11, 2022

“Esperen condiciones de conducción invernales en muchas carreteras del área, incluida la autopista 87 desde Winslow al sur hasta el borde, y la SR 260 desde Kohls Ranch al este a través de White Mtns”, tuiteó el NWS en Flagstaff el viernes temprano.

Mientras tanto, hasta 12,7 centímetros de nieve podrían caer en Lexington, Kentucky, mientras que en Louisville se espera que caigan hasta 7.6 centímetros, dijo Shackelford. Se esperan lluvias y nieve en Huntsville, Alabama, donde es posible que se produzcan heladas repentinas y las ráfagas de viento pueden alcanzar las 64 mph.

En el centro de Estados Unidos, Little Rock, Arkansas y Oklahoma City podrían ver entre 1 y 7,6 centímetros de nieve, aunque algunas áreas locales en Little Rock pueden ver totales más altos. El hielo es una amenaza en la ciudad de Oklahoma, pero es probable que Little Rock vea lluvia.

— Chad Myers y Tom Sater de CNN contribuyeron a este informe.

