Rusia admite que los reclutas han estado luchando en Ucrania, a pesar de las negativas anteriores de Putin

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó que los reclutas militares rusos estuvieron involucrados en la invasión de Ucrania y que algunos fueron hechos prisioneros por las fuerzas ucranianas, solo un día después de que el presidente Vladimir Putin insistiera en que los reclutas no formaban parte del ataque.

El Ministerio admitió que los reclutas fueron “descubiertos” en Ucrania, pero afirmó que ya habían sido retirados y devueltos a Rusia.

Guerra Rusia – Ucrania: última hora, noticias y la crisis humanitaria por la invasión

“Desafortunadamente, se descubrieron varios hechos de la presencia de reclutas en las unidades de las fuerzas armadas rusas involucradas en la realización de una operación militar especial en el territorio de Ucrania”, dijo el portavoz del Ministerio de Defensa, Igor Konashenkov, en un mensaje de video.

Un día antes, en un discurso del Día Internacional de la Mujer, Putin había asegurado a las madres y esposas de los soldados que los reclutas rusos no participarían en su invasión de Ucrania, a la que se refirió como una “operación militar especial”.

“Entiendo cómo te preocupas por tus seres queridos… Hago hincapié en que los soldados reclutados no participan en las hostilidades y no participarán en ellas”, dijo Putin, informó Reuters. “Y no habrá convocatorias adicionales de reservistas”.

FOTOS | La ciudad de Mariupol atrapada bajo los bombardeos de Rusia

El presidente de Rusia afirmó que solo “personal militar profesional” estuvo involucrado en la invasión. También dijo el 5 de marzo que no había planes para alistar reclutas para luchar en la guerra en Ucrania.

Konashenkov afirmó este miércoles que los reclutas rusos han sido devueltos a Rusia. “Casi todos esos militares ya han sido retirados al territorio de Rusia”, dijo.

Pero agregó que algunos reclutas han sido capturados por las fuerzas ucranianas. “Al mismo tiempo, un grupo de sabotaje del batallón nacional atacó una de las unidades que realizaban tareas de apoyo logístico. Varios militares, incluidos reclutas, fueron capturados”, dijo Konashenkov.

“En la actualidad, se están tomando medidas integrales para evitar el despliegue de reclutas a las áreas de combate y la liberación de los militares capturados”, dijo.

Según las grabaciones de audio de las llamadas realizadas a una línea directa administrada por el gobierno ucraniano, que se compartieron exclusivamente con CNN, muchos soldados rusos parecían no haber sabido cuáles eran los planes para ellos o por qué estaban siendo desplegados.

Las grabaciones refuerzan los informes de que a los soldados rusos se les niega la comunicación con sus familias.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.