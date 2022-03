Wordle y tu cerebro: ¿te hace más inteligente jugarlo?

Alexandra Ferguson

(CNN) — El presumir de tus resultados de Wordle, posiblemente una de las formas más recientes de “jactarse con humildad”, se ha apoderado de las redes sociales. Resolver el rompecabezas diario de cinco letras, y hacerlo en solo tres, dos o incluso en tu primer intento (¡!) es una insignia de orgullo para muchos.

Pero, ¿ser bueno en Wordle significa que eres más inteligente que la media de las personas, o incluso que algún otro jugador?

“No”, dice el investigador de la memoria y el aprendizaje Aaron Seitz, profesor de psicología de la Universidad de California, Riverside, que fundó el centro Brain Game Center de la universidad. “Solo eres una persona a la que le va bien el Wordle frente a otra a la que no le va tan bien”.

Es muy parecido a la gente que es realmente buena en el Scrabble, tan buena que compite en torneos internacionales, dijo Penny Pexman, profesora de psicología de la Universidad de Calgary, que ha estudiado el cerebro de los jugadores de Scrabble.

“Los jugadores de Scrabble reconocen las palabras más rápido, especialmente en orientación vertical, pero no encontramos que esas ventajas se transfieran a tareas no relacionadas con el Scrabble”, dijo Pexman. “En cuanto se les muestra algún otro tipo de patrón visual o símbolo que no sea una letra, responden parecido a los no expertos”.

Lo mismo ocurre con el ajedrez, dijo. Si las piezas de ajedrez no están en sus posiciones legales o si se presenta otro tipo de información en un tablero de ajedrez, la capacidad del jugador para escanear y comprender visualmente el tablero no es mejor que la media.

“Con el entrenamiento cerebral, los beneficios son en su mayoría bastante específicos”, dijo Pexman.

Por eso es poco probable que “ser muy, muy bueno en Wordle” haga que tu cerebro sea “muy bueno en cualquier otra cosa”, dijo el psicólogo cognitivo Jonathan King, asesor científico principal del director de la División de Investigación Social y del Comportamiento del Instituto Nacional del Envejecimiento, que financia la investigación sobre el entrenamiento cerebral.

Y si juegas a Wordle con la esperanza de que pueda evitar que tu cerebro envejezca, las investigaciones realizadas hasta ahora no demuestran una protección significativa y generalizada de los juegos de entrenamiento cerebral, añadió King.

“Ese es el problema que tenemos con el entrenamiento cognitivo en general”, dijo King. “Es difícil encontrar un entrenamiento que se traduzca en un cambio a largo plazo en el cerebro que, con suerte, te proteja del deterioro o declive cognitivo o de la demencia”.

Maximizar los beneficios de Wordle

Muchas personas que disfrutan haciendo Wordle, Scrabble, crucigramas u otros tipos de rompecabezas suelen tener un alto nivel de lo que los psicólogos llaman “necesidad de cognición”, dijo Pexman.

“Algunas personas simplemente disfrutan con los rompecabezas”, dijo. “Y sabemos que la necesidad de cognición es diferente a la inteligencia. Así que no es necesariamente algo que haces porque eres inteligente, es algo que haces porque es lo que disfrutas”.

Jugar a Wordle no es como jugar a los crucigramas, dice King, porque no hace falta conocer el significado de las palabras ni tener un gran vocabulario.

“Todo son palabras de cinco letras. Pero eso sí, hay que ser capaz de hacer muchas cosas con esas palabras de cinco letras”, dijo King.

“Normalmente pensamos que algo así es una tarea de razonamiento deductivo, que probablemente estaría asociada a la actividad de los lóbulos frontal y prefrontal del cerebro”.

El área de la memoria de trabajo visual del cerebro, que se aloja en la región del córtex prefrontal por encima de la frente, está definitivamente implicada, dijo Pexman.

“Es como un bloc de dibujo mental en el que se guarda la información visual en la mente y se manipula, lo cual es una habilidad particular para la que algunas personas tienen mucha capacidad y otras menos”, dijo Pexman.

Además de manipular la información en la memoria durante un corto periodo de tiempo, “tu capacidad de concentración también está muy implicada”, dijo Seitz.

Aunque Wordle puede ejercitar los “músculos” cerebrales específicos de la memoria visual y la atención, la aplicación de estrategias como (SPOILER) el uso de palabras con muchas vocales o una base de datos de palabras de cinco letras puede hacer que ese músculo se atrofie pronto, dijo.

“En cuanto empiezas a utilizar estrategias para resolver el rompecabezas, le quitas carga a tus procesos de atención y memoria, lo que puede disminuir los beneficios potenciales de Wordle”, dijo Seitz.

“Mi consejo general es elegir una actividad cerebral que suponga un reto”, añadió. “Luego, cuando empieces a sentir que eres realmente bueno en ella, elige otra actividad que te ofrezca un nuevo reto. Y así, rotando entre estos diferentes tipos de retos, consigues la variedad que va a ejercitar tu cerebro de diferentes maneras”.

¿No eres fan de Wordle?

¿No te gustan los juegos de palabras o crucigramas? No pasa nada, dicen los psicólogos. La investigación ha identificado muchas otras actividades que pueden proporcionar el mismo estímulo al cerebro.

“Si tuviera que recomendar una cosa a la gente para garantizar un envejecimiento saludable del cerebro, diría que el ejercicio”, dice Pexman.

“Todos los efectos positivos del flujo sanguíneo saludable en la cognición están muy bien establecidos”.

El baile es una opción excelente, añadió, porque no solo pone en marcha las habilidades cognitivas espaciales, sino que también añade la interacción social, que la investigación también ha demostrado que es clave para mantenerse cognitivamente alerta.

La investigación está empezando a demostrar que otras actividades también funcionan, añadió Seitz, como aprender a tocar un instrumento musical, aprender un segundo idioma o a pintar, cocinar y hacer fotografía.

“Cuando la gente me pide consejo sobre una estrategia para tener un cerebro más sano, les digo que, dado lo que sabemos ahora, aprendan una cosa nueva cada día”, dijo Seitz.

“Siempre digo que si eliges un dedo y levantas pesas con él todos los días, tendrás un dedo muy fuerte. Eso se aplica también al cerebro, así que reta a tu cerebro de diferentes maneras”.

