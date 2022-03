“The Batman” quiere salvar Ciudad Gótica y los cines también

Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN Business) — “The Batman” se estrena este fin de semana y los cines esperan que esta reconocida película ayude a la industria a acercarse a la normalidad.

La película está protagonizada por Robert Pattinson en el rol del justiciero de DC Comics. Se proyecta que recaude aproximadamente US$ 100 millones para su primer fin de semana en Norteamérica.

Esa sería una de las mejores aperturas para la serie, pero el fuerte revuelo y el éxito histórico del personaje en la taquilla podrían impulsar la película de Warner Bros. aún más alto. Recaudó US$ 21,6 millones por sus presentaciones preliminares. (Warner Bros., como CNN, es una unidad de WarnerMedia).

¿Cuántas películas de Batman hay y cuáles son las mejores?

“‘The Batman’ es la película más esperada desde “Spider-Man: No Way Home” [estrenada en diciembre], y todos sabemos cómo funcionó”, dijo a CNN Business Jeff Bock, analista senior de la firma de investigación de entretenimiento Exhibitor Relations. “‘The Batman’ no es solo lo que los cines quieren, es lo que los cines necesitan en este momento”.

Pero, ¿los efectos persistentes de la pandemia y un tiempo de ejecución de casi tres horas evitarán que “The Batman” salve los cines?

El caballero oscuro de la industria del cine

Robert Pattinson en “The Batman.”

Muchas películas durante el último año, desde “A Quiet Place Part II” hasta “No Way Home”, ayudaron a los cines a mantenerse a flote. Pero los cines no han podido restablecer su equilibrio previo a la pandemia de manera constante debido a la aparición de nuevas variantes de coronavirus y al aumento de los casos de covid-19.

“The Batman” podría cambiar eso este fin de semana.

La película se estrena a medida que disminuyen los casos de covid-19 y aumenta el impulso en la taquilla gracias a éxitos como “No Way Home”, “Scream” y “Uncharted”. Si “The Batman” puede atraer multitudes este fin de semana y durante las próximas semanas, podría ser un puente hacia la históricamente lucrativa temporada de películas de verano.

“El año de taquilla de 2022 tendrá su comienzo espiritual en marzo con ‘The Batman’”, dijo a CNN Business Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore. “Parece que los planetas están perfectamente alineados para la película”.

Los dueños de los cines pueden ser optimistas dada la trayectoria del personaje en la taquilla. Las películas basadas en el hombre murciélago han recaudado más de US$ 5.000 millones en la taquilla mundial desde la primera película, “Batman” de 1989.

El temperamental superhéroe ha protagonizado una prolífica y ecléctica cantidad de películas ganadoras de premios de la Academia (“The Dark Knight” de 2008), cruces con otros héroes de DC (“Batman v Superman: Dawn of Justice” de 2016), películas animadas (“Batman: Mask of the Phantasm” de 1993), películas animadas hechas con LEGO (“The LEGO Batman Movie” de 2017) e incluso una de las peores películas de todos los tiempos (“Batman & Robin” de 1997).

“Batman es uno de los personajes más queridos y venerados de todo el cine”, afirmó Dergarabedian.

Agregó que la versión de Christopher Nolan de “Batman” en tres películas de 2005 a 2012 revitalizó la franquicia, convirtiendo al icónico luchador contra el crimen de un “héroe clásico del campo a un personaje cinematográfico serio”.

Ese tono serio para el universo de Batman continúa este fin de semana con una película que no solo está atrayendo la atención del público, sino también de la crítica.

Un “procedimiento de látex de 176 minutos”

Robert Pattinson y Zoe Kravitz protagonizan “The Batman”.

“The Batman” tiene una puntuación del 86 % en el sitio de reseñas Rotten Tomatoes, y los críticos elogian la dirección de la película y la inquietante interpretación del personaje por parte de Pattinson.

David Ehrlich, crítico de cine en jefe de IndieWire, calificó la película como “un extenso procedimiento de látex de 176 minutos que a menudo parece tener más en común con sagas de asesinos en serie como ‘Se7en’ y ‘Zodiac’ que con cualquier cosa en el Snyderverse o el [ Universo Cinematográfico de Marvel]”.

Ese tipo de descripción podría despertar el interés de las audiencias que buscan algo nuevo de su cuota de superhéroes. Sin embargo, el tono violento de la película también podría alejar a las familias que buscan llevar a sus hijos pequeños a ver la última película de Batman.

Otro problema que podría evitar que la película alcance las alturas de taquilla de otros filmes de superhéroes es que “The Batman” registra dos horas y 56 minutos.

Ese largo tiempo de ejecución probablemente reducirá la cantidad de proyecciones que la película podría tener este fin de semana y mantendrá alejadas a las audiencias que no quieren pasar tanto tiempo en Ciudad Gótica.

“The Batman” vuela alto con su serio Caballero de la Noche, pero es demasiado extensa

Sin embargo, a pesar del largo tiempo de ejecución y el tono sombrío, es probable que Batman siga los pasos de Spider-Man y traiga el tipo de números de apertura de gran éxito que podrían desencadenar un año revitalizante muy necesario para la industria del cine.

“Es interesante que una araña y un murciélago sean los salvadores de los teatros”, dijo Dergarabedian. “Pero el esperado éxito de ‘The Batman’ creará una emoción y un impulso que deberían continuar e impulsar a los otros éxitos de taquilla que están en el calendario para el resto del año”.

