Residente da su último asalto junto a Bizarrap y envía un mensaje a J Balvin: “Tú ere’ má’ falso que un hot dog sin ketchup ni pan”

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) – Bizarrap está de vuelta y en esta ocasión con una candente sesión con Residente, quien dedica gran parte de sus barras a J Balvin.

El tema, titulado BZRP Music Sessions Vol. 49, es parte de la larga lista de sesiones que el joven productor argentino ha realizado con reconocidos artistas, entre ellos Nicky Jam, Nicki Nicole y Nathy Peluso.

En el tema, Residente habla de la disputa que mantiene con J Balvin, que comenzó en septiembre de 2021 cuando dedicó unas palabras al reguetonero por su boicot a los Latin Grammy.

Residente anuncia la colaboración

En una maniobra ya usada por otros artistas, René Pérez, conocido como Residente, borró todas las publicaciones de su Instagram y reemplazó el contenido con un reel en el que se le ve jugando ping ball.

En la descripción de ese video, Residente dice: “Aunque tú cambies de color yo siempre sé por dónde vienes🦎”.

No fue sino hasta el video que dio a conocer el martes, a través de la misma plataforma, que encendió las alarmas sobre el posible destinatario de su nueva canción.

En el mismo, el puertorriqueño dice que recibió amenazas para no dar a conocer el tema.

“En estos días iba a sacar un tema. En el tema hablo de muchas cosas que para mí son importantes dentro de la música y al final le dediqué un par de líneas a un pend*** ahí del género urbano. Resulta que el pend*** se enteró que le estoy tirando y desde que se enteró no ha parado de llamar a todo el mundo pa’ que me llamen a mi, pa’ que no saque el c*** tema”, dijo Residente.

“Amenazaron con demandar a mi sello si yo sacaba el tema. Le pidieron una llamada al presidente de mi disquera pa’ que me detuviera, para que no saque el tema. C*** por una simple tiradera, que ni siquiera es completamente pa’ él”, dijo el cantante.

CNN no puede confirmar esta versión de manera independiente. CNN contactó a Sony Music, disquera de Residente, solicitando comentarios sobre estas acusaciones pero no hemos recibido respuesta.

¿Qué le dijo Residente a Balvin?

La canción, de casi nueve minutos, inicia con una descarga de Residente hacia el género urbano, sin mencionar específicamente a Balvin. Sin embargo, hace referencia a hot dogs (perro calientes), un término que usó el puertorriqueño en su mensaje al colombiano en septiembre de 2021, y que posteriormente Balvin lo convirtió en una pieza de mercadeo con el que vendió artículos en su tienda virtual.

No fue sino hasta la mitad del tema en el que directamente dedicó más que un par de líneas al oriundo de Medellín.

“Voy a rebajarme con un bobolón, que le canta a Sponge Bob y a Pokémon. La copia de un clon, el Logan Paul del reguetón”, inicia Residente.

También criticó el documental “El niño de Medellín”, que Balvin lanzó en 2021 con Amazon Prime, en el que habla de su lucha contra la depresión y la ansiedad.

“Se hace el espiritual, usando la salu’ mental pa’ vender un documental. Tú ere’ má’ falso que un hot dog sin ketchup ni pan”.

Y tampoco dejó de lado la polémica en la que estuvo involucrado el colombiano por el video de “Perra”, su canción junto a la cantante dominicana Tokischa.

“Es un imbécil con tinte de cabello, que puso a mujere’ negra’ con cadena de perro en el cuello. Un blanquito que perdió el camino, todo un divino aceptando su premio de afrolatino”.

Balvin se disculpó por el video y lo retiró de sus redes sociales.

La repercusión al lanzamiento

Al momento de publicación de esta historia, la canción acumula más de 6,3 millones de reproducciones en YouTube, más de 1,8 millones de ‘me gusta’ en esa plataforma y supera los 127.000 comentarios.

En Instagram, Residente acumula más de 4,1 millones de reproducciones en la publicación de la canción y más de 31.000 comentarios.

Residente dijo que con cada reproducción del tema donará a organizaciones de salud mental.

En la cuenta de Instagram de Bizarrap, las reacciones fueron similares. El posteo supera los 4,8 millones de reproducciones y acumula más de 22.000 comentarios.

Balvin no ha hecho ningún comentario en sus redes sociales con respecto al tema. CNN contactó a Universal Music, disquera del colombiano, para saber su reacción ante el tema pero no hemos recibido respuesta.

