Estas son las empresas que han dejado Rusia por la invasión a Ucrania

(CNN Business) — Un número creciente de empresas internacionales, entre ellas Apple, Disney y Ford, están reduciendo sus operaciones en Rusia por su invasión de Ucrania.

El martes, Exxon anunció que abandonaría su último proyecto en Rusia, mientras que Boeing dijo que había suspendido sus principales operaciones en Moscú.

Otros actores del sector energético mundial, como BP y Shell, también se han distanciado. Y los estudios de entretenimiento, como Disney y la empresa matriz de CNN, WarnerMedia, han dejado de estrenar películas en el país.

Rusia ha intentado frenar el éxodo, con nuevos controles de capital anunciados esta semana. Según los medios de comunicación estatales del país, el martes, el primer ministro Mikhail Mishustin dijo que las empresas occidentales estaban tomando decisiones debido a la “presión política”, y que se les impediría vender activos rusos hasta que eso disminuyera.

Mientras tanto, países de todo el mundo han estado imponiendo sanciones contra Rusia, con nuevas medidas de la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Suiza y Australia desveladas en los últimos días.

Un concesionario y centro de servicio Ford en Rusia.

Las empresas que hand ejado Rusia por la invasión de Ucrania

El caso de las automotrices

Ford anunció este martes que suspendía sus operaciones en Rusia. El fabricante de automóviles estadounidense tiene una participación del 50% en Ford Sollers, una empresa conjunta que emplea al menos a 4.000 personas y que comparte con la empresa rusa Sollers.

Ford había dicho anteriormente el martes que estaba “profundamente preocupada por la situación en Ucrania”, pero no llegó a detener las operaciones en las tres ciudades rusas donde la empresa tiene plantas: San Petersburgo, Elabuga y Naberezhnye Chelny.

La compañía señala que ha “reducido significativamente” sus operaciones en Rusia en los últimos años, y tiene “un fuerte contingente de ciudadanos ucranianos trabajando en Ford en todo el mundo.”

General Motors dijo el viernes que detenía todas las exportaciones al país “hasta nuevo aviso”.

GM no tiene una presencia significativa allí: solo vende unos 3.000 vehículos al año a través de 16 concesionarios, según un portavoz. Eso es de los más de 6 millones de vehículos que el fabricante de automóviles con sede en Detroit vende anualmente en todo el mundo.

Una tienda re:Store en el centro de Moscú. re:Store es uno de los mayores distribuidores de Apple en Rusia.

Las empresas de aviación reaccionan a la invasión de Ucrania

Boeing dijo el martes que suspendería el apoyo y servicio a las aerolíneas rusas.

Un portavoz de la compañía confirmó que estaba pausando “las piezas, el mantenimiento y los servicios de apoyo técnico para las aerolíneas rusas”, y también había “suspendido las principales operaciones en Moscú y cerrado temporalmente nuestra oficina en Kiev”.

“Mientras el conflicto continúa, nuestros equipos se centran en garantizar la seguridad de nuestros compañeros de equipo en la región”, añadió el representante.

Airbus siguió a Boeing con una medida similar el miércoles. En un comunicado, el fabricante de aviones dijo que ha “suspendido los servicios de apoyo a las aerolíneas rusas, así como el suministro de piezas de repuesto al país”.

Las grandes tecnológicas también dejan Rusia

Apple ha dejado de vender sus productos en Rusia, según anunció la compañía el martes.

La compañía dijo en un comunicado que estaba “profundamente preocupada” por la invasión rusa. En respuesta, también ha pasado a limitar el acceso a los servicios digitales, como Apple Pay, dentro de Rusia, y ha restringido la disponibilidad de las aplicaciones de los medios estatales rusos fuera del país.

Meta, la empresa matriz de Facebook, dijo el lunes que bloquearía el acceso a los medios de comunicación rusos RT y Sputnik en toda la Unión Europea.

La medida llega después de recibir “solicitudes de varios gobiernos y de la UE para tomar nuevas medidas en relación con los medios de comunicación rusos controlados por el Estado”, escribió Nick Clegg, vicepresidente de asuntos globales de la compañía, en un tuit.

Una gasolinera Shell vista en Moscú en 2020.

Meta también ha dicho que ha aplicado restricciones algorítmicas a los medios de comunicación estatales rusos que deberían impedir que aparezcan de forma tan prominente en los feeds de los usuarios.

Twitter también ha anunciado planes para “reducir la visibilidad y la amplificación” del contenido de los medios de comunicación estatales rusos.

Netflix también dijo el lunes que se negaba a emitir los canales de televisión estatales rusos en el país, algo que el streamer habría estado obligado a hacer por la ley rusa a partir de esta semana.

“Dada la situación actual, no tenemos planes de añadir estos canales a nuestro servicio”, dijo la compañía a CNN Business.

Roku, una empresa que vende hardware que permite a los usuarios transmitir contenidos a través de Internet, también se ha comprometido a prohibir RT en Europa.

YouTube, que es propiedad de Google, dijo el fin de semana que había bloqueado los medios de comunicación estatales rusos en Ucrania, incluido RT. La plataforma de video también dijo que iba a “limitar significativamente las recomendaciones a estos canales”.

Google y YouTube también han dicho que ya no permitirán que los medios de comunicación estatales rusos publiquen anuncios o moneticen sus contenidos.

Una compradora abriendo un paraguas con princesas de Disney en la tienda central para niños de la plaza Lubyanka de Moscú en 2017.

Las empresas de energía retiran inversiones de Rusia

BP dijo el domingo que planeaba salir de su participación del 19,75% en la mayor petrolera rusa, Rosneft, y sus empresas conjuntas, lo que supone una de las mayores inversiones extranjeras en Rusia.

Equinor también empezará a salir de sus empresas conjuntas en Rusia, anunció el lunes la compañía noruega de petróleo y gas.

“Todos estamos profundamente preocupados por la invasión de Ucrania, que representa un terrible revés para el mundo”, dijo el consejero delegado Anders Opedal.

La compañía dijo que tenía US$ 1.200 millones en inversiones a largo plazo en Rusia a finales de 2021. Lleva más de 30 años operando en Rusia y tiene un acuerdo de cooperación con Rosneft.

Exxon se comprometió el martes a abandonar su último proyecto de petróleo y gas en Rusia y a no invertir en nuevos desarrollos en el país.

La empresa Sakhalin-1 es “una de las mayores inversiones directas internacionales en Rusia”, según el sitio web del proyecto. Una filial de Exxon tiene una participación del 30%, mientras que Rosneft también posee una participación.

Al abandonar este proyecto, Exxon pondría fin a más de un cuarto de siglo de presencia empresarial continuada en Rusia.

Shell también está saliendo de Rusia y abandonando sus empresas conjuntas con Gazprom, incluida su participación en el moribundo gasoducto Nord Stream 2.

La compañía petrolera con sede en el Reino Unido dijo el lunes que se desharía de su participación en una instalación de gas natural licuado, su participación en un proyecto para desarrollar campos en el oeste de Siberia y su interés en un proyecto de exploración en la península de Gydan en el noroeste de Siberia.

“Estamos consternados por la pérdida de vidas en Ucrania, que deploramos, como resultado de un acto insensato de agresión militar que amenaza la seguridad europea”, dijo el director general de Shell, Ben van Beurden, en un comunicado.

El martes, TotalEnergies también condenó las acciones de Rusia y dijo que dejaría de aportar capital para nuevos proyectos en el país.

El gigante petrolero francés lleva 25 años haciendo negocios en Rusia, y recientemente ayudó a poner en marcha un importante proyecto de gas natural licuado en la costa siberiana.

El sector financiero se mueve tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia

El fondo soberano de Noruega, de US$ 1,3 billones, se desprenderá de las acciones de 47 empresas rusas, así como de los bonos del Estado ruso, dijo el domingo el primer ministro noruego.

Mastercard anunció el lunes que había “bloqueado a múltiples instituciones financieras” de su red como consecuencia de las sanciones antirrusas, y que “seguiría trabajando con los reguladores en los próximos días.”

Visa también dijo el martes que estaba tomando medidas para cumplir con las sanciopnes de acuerdo a su evolución.

La respuesta de los medios de comunicación y entretenimiento

DirecTV está cortando los lazos con RT, la cadena de televisión respaldada por Rusia, infame por promover la agenda del presidente ruso Vladimir Putin.

Un portavoz de la compañía de satélites de EE.UU. dijo el martes a CNN Business que ya había estado revisando si renovar el acuerdo de transporte de la cadena, que expiraba a finales de este año. La guerra de Rusia contra Ucrania aceleró su decisión, según el representante.

Disney también suspende el estreno de sus películas en Rusia, alegando “la invasión no provocada de Ucrania”.

El gigante del entretenimiento tenía múltiples películas programadas para ser estrenadas en Rusia en los próximos meses. Eso incluye “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” de Marvel el 5 de mayo y “Lightyear” de Pixar el 16 de junio.

“Tomaremos futuras decisiones comerciales en función de la evolución de la situación”, dijo un portavoz de Disney.

WarnerMedia informó el lunes de que suspendería el estreno de “The Batman” en Rusia.

Se prevé que la película sea uno de los mayores éxitos de taquilla del año, y será estrenada en la mayoría de los países por Warner Bros. que, al igual que CNN, es una unidad de WarnerMedia.

Un portavoz de la compañía dijo que la decisión se tomó “a la luz de la crisis humanitaria en Ucrania”, y que la compañía esperaba “una resolución rápida y pacífica de esta tragedia”.

Transporte marítimo

Maersk y MSC Mediterranean Shipping Company están deteniendo las reservas de carga con Rusia.

“Como la estabilidad y la seguridad de nuestras operaciones ya se están viendo afectadas directa e indirectamente por las sanciones, las nuevas reservas de Maersk hacia y desde Rusia se suspenderán temporalmente, a excepción de los productos alimenticios y los suministros médicos y humanitarios”, dijo el martes la compañía con sede en Dinamarca en un comunicado.

“Estamos profundamente preocupados por la forma en que la crisis sigue escalando en Ucrania”, añadió la compañía.

MSC, una naviera de contenedores de propiedad suiza, dijo que su propia suspensión comenzó el martes, y que incluiría “todas las áreas de acceso, incluyendo el Báltico, el Mar Negro y el Lejano Oriente de Rusia”.

Con información de Michelle Toh, Chris Isidore, Vanessa Yurkevich, Paul P. Murphy, Mark Thompson, Vasco Cotovio, Peter Valdes-Dapena, Frank Pallotta, Brian Fung, Oliver Darcy, Jordan Valinsky y Chris Liakos.

