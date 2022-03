Las 5 cosas que debes saber este 1 de marzo: La razón por la que EE.UU. no envía tropas a Ucrania

CNNEspañol sjv

¿Qué es el discurso del estado de la Unión y por qué es importante? Nos estamos quedando sin formas de adaptarnos a la crisis climática, según nuevo informe. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1

¿Por qué Estados Unidos no envía tropas a Ucrania?

El ataque no provocado de Rusia contra Ucrania ha enfrentado la condena universal de las potencias occidentales. Las sanciones contra Rusia y la ayuda a Ucrania han llegado de muchas direcciones. Pero poner tropas sobre el terreno en Ucrania, que no es miembro de la OTAN, es una línea que Estados Unidos y otros aliados occidentales no han estado dispuestos a cruzar.

Encuesta de la CNN: la mayoría de los estadounidenses quiere que Estados Unidos haga más para detener a Rusia, pero la mayoría también se opone a una acción militar directa Funcionarios estadounidenses temen que lo peor esté por venir para Kyiv Datos y cronología sobre la invasión de Ucrania por parte de Rusia

¿Por qué EE.UU. no enviará tropas a Ucrania? 1:21

2

Putin se enfrenta a una oposición más dura de lo esperado

Funcionarios de inteligencia de Occidente informaron en repetidas ocasiones durante el fin de semana que las fuerzas rusas han encontrado una resistencia “más dura de lo esperado” por parte de un Ejército ucraniano al que superan en número de hombres y armas. Hasta ahora, Rusia no ha logrado tomar ciudades clave en toda Ucrania, incluida la capital, Kyiv. Sin embargo, un funcionario de Defensa estadounidense de alto rango dijo a la prensa el domingo que Rusia solo ha utilizado dos tercios del poder de combate total destinado a la misión, dejando una cantidad significativa de fuerzas disponibles para presionar la ofensiva.

La resistencia de Ucrania sorprende al Kremlin 1:17

3

FIFA y UEFA suspenden a equipos de Rusia de competencias internacionales

La FIFA y la UEFA anunciaron este lunes que todos los equipos de fútbol de Rusia, ya sean nacionales o clubes, quedan suspendidos de competencias de ambas organizaciones futbolísticas “hasta nuevo aviso”.

FIFA suspende a Rusia de competencias: así le afectará 0:55

4

Soldados ucranianos que defendían la isla de Serpientes están “vivos y bien”

Un comunicado de la Marina dijo que los soldados en la isla repelieron dos ataques de las fuerzas rusas, pero al final se vieron obligados a rendirse “por falta de municiones”.

Escucha la desafiante respuesta de un soldado ucraniano a un buque ruso 1:30

5

La inflación en EE.UU. será peor de lo que se temía este año, prevé Goldman Sachs

Es posible que este año la inflación al rojo vivo en Estados Unidos no se enfríe tanto como muchos esperaban, advirtió Goldman Sachs en un nuevo informe. “El panorama de la inflación empeoró este invierno, como esperábamos, y ahora se cuestiona cuánto mejorará este año”, escribieron los economistas de Goldman Sachs en un informe.

————–

A la hora del café

Meta y YouTube anuncian medidas contra medios de comunicación rusos

YouTube anunció que prohibirá que varios canales rusos, entre ellos los patrocinados por el Kremlin, moneticen su contenido en la plataforma. Meta, por su parte, prohibió a los medios estatales rusos publicar anuncios y monetizarlos en Facebook.

Meta y YouTube toman acciones contra medios estatales rusos 1:14

5 razones por las que el ataque de Rusia a Ucrania puede ser difícil para tu salud mental y cómo afrontarlo

Hay muchas razones por las que una crisis en Ucrania podría afectarte. Pero también hay muchas cosas que puedes hacer para ayudar a abordar la situación. Aquí unas recomendaciones de expertos.

¿Qué es el discurso del estado de la Unión, por qué es importante y cuándo se da?

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronunciará este martes su primer discurso sobre el estado de la Unión ante ambas cámaras del Congreso, una comparecencia que ha servido históricamente a los mandatarios para promover sus logros así como las prioridades de su Gobierno y sus objetivos políticos.

¿Qué se vota en las elecciones del 13 de marzo en Colombia? Lo que está en juego en las elecciones

El 13 de marzo se celebran las elecciones legislativas de Colombia, en las que los colombianos elegirán a los representantes del nuevo Congreso de la República, y algunos podrán participar en las consultas presidenciales para elegir su candidato.

Gianluigi Buffon, incansable: renueva con el Parma y dice que quiere jugar hasta los 46 años

El histórico portero italiano Gianluigi Buffon seguirá ampliando su legado como leyenda del fútbol. A sus 44 años, extendió su contrato con el Parma.

Gianluigi Buffon renueva con el Parma a sus 44 años 0:45

————–

La cifra del día

104

El rublo, la moneda de Rusia, se desplomó y ahora un dólar cuesta 104 rublos. El lunes perdió 25% de su valor después de una caída anterior de hasta un 40%.

Acciones rusas se desploman y el rublo cae a mínimo histórico 0:49

————–

La cita del día

“Demorarse significa morir”

Nos estamos quedando sin formas de adaptarnos a la crisis climática, según nuevo informe. Estas son las principales conclusiones.

————–

Selección del día

Apple TV 4K vs. Roku Ultra ¿Cuál es el adecuado para ti?

Comparamos dos de los mejores servicios de transmisión del mercado. ¿Cuál es el mejor para ti?

————–

Y para terminar…

¿Por qué los propietarios de restaurantes de EE.UU. botan el vodka ruso?

Los dueños de restaurantes estadounidenses desafían a Rusia tirando el vodka por el desagüe. Pero es más bien simbólico: la mayor parte del vodka “ruso” en Estados Unidos no se fabrica allá.

Mira las protestas de restaurantes de EE.UU. contra Rusia 1:33

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.