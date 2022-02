“¿Cómo voy a ser un nazi?”, dice presidente de Ucrania sobre acusaciones de Rusia de que ucranianos son nazis

urielblanco

(CNN) — El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, rechazó las acusaciones de Rusia de que los ucranianos son neonazis y odian la cultura rusa.

“Se dice que somos nazis. ¿Cómo puede apoyar el nazismo una nación que entregó 8 millones de vidas para combatirlo? ¿Cómo puedo ser un nazi? Que se lo digan a mi abuelo”, dijo Zelensky durante un discurso publicado en su cuenta oficial de Facebook a primera hora del jueves, hora local. “Estuvo, durante toda la guerra, en la infantería del Ejército soviético y murió como coronel en la Ucrania independiente”.

“¿Te dicen que odiamos la cultura rusa? ¿Cómo puede alguien odiar la cultura? ¿Cualquier cultura? Los vecinos siempre se enriquecen culturalmente, pero eso no los convierte en uno, no nos disuelve a nosotros en ustedes”, continuó diciendo el presidente ucraniano. “Somos diferentes. Pero no es una razón para ser enemigos”.

Zelensky concluyó: “Queremos determinar nuestra historia por nosotros mismos. En paz, con calma y honestidad”.

Estas declaraciones de Zelensky ocurrieron antes de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en un discurso televisado no programado lleno de afirmaciones falsas sobre el genocidio perpetrado contra personas de etnia rusa en las regiones orientales de Ucrania, declarara una operación para “desmilitarizar y desnazificar Ucrania”.

Y, antes de eso, Putin ya había anunciado una operación militar especial, con lo cual comenzó el ataque a Ucrania.

Portavoz del Kremlin hace eco de infundadas afirmaciones de Putin sobre invasión

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dice que la “desmilitarización y desnazificación” de Ucrania están entre los objetivos de la acción militar rusa en el país, que describió como una “operación especial”.

“Lo ideal sería liberar a Ucrania, limpiarla de nazis, de gente e ideología pronazi”, dijo Peskov, aunque se negó a decir si eso significaba un cambio de régimen en Kyiv.

Esta afirmación rusa de la necesidad de “desnazificar” Ucrania es algo que Putin ha pregonado repetidamente a lo largo de los años y carece de todo fundamento.

Peskov también dijo que la operación solo terminaría cuando se hayan alcanzado sus objetivos.

“La operación tiene sus objetivos, se deben alcanzar. El presidente dijo que se tomaron todas las decisiones y que se alcanzarán todos los objetivos”, dijo Peskov. “Todo depende de la decisión del comandante en jefe supremo [el presidente Putin]”.

Putin anunció su decisión de “llevar a cabo una operación militar especial” en un discurso sorpresa durante la noche. Durante ese discurso, dijo que era “para proteger a las personas que han sido sometidas a abusos y genocidio por el régimen de Kyiv durante ocho años”, reiterando una infundada afirmación sobre la región ucraniana de Donbás, apoyada por los separatistas rusos.

La invasión comenzó poco después con una serie de ataques con misiles contra localidades cercanas a Kyiv, así como el uso de artillería de largo alcance contra la ciudad nororiental de Kharkiv, cerca de la frontera rusa.

Con información de Stephen Collinson

