El cuerpo docente de la Universidad Estatal de California vota a favor de autorizar una huelga 

"El resultado de la votación de autorización de huelga de la Asociación de Profesores de California (CFA) no es inesperado. Autorizaciones similares fueron solicitadas y aprobadas por los miembros de CFA en anteriores negociaciones CSU/CFA, y el voto de autorización de huelga se ha convertido ahora en una parte rutinaria de la estrategia de negociación post-impasse de CFA. La aprobación del voto de huelga otorga a la dirección de CFA la autoridad para iniciar una huelga u otras actividades concertadas en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo al concluir el procedimiento estatutario de impasse, pero no garantiza que los miembros de CFA vayan a la huelga.

