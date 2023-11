Tiroteo en Salinas deja 7 heridos y uno de gravedad en una fiesta, la noche de Halloween

"Me siento asustando, porque muchos niños caminando en la noche de Halloween con los padres, y uno no puede hacer algo que les gusta a los niños, tiene que salir uno con miedo, y eso no debe de ser," dijo Carlos Ruiz, residente de Salinas.

"Como a las 10:30 PM me asome por la ventana, y todavía había mucha gente por aquí caminando en la calle," dijo Alex Sapien residente en el vecindario. "Al principio no sabía que eran disparos, pero cuando oi a la gente gritar, me dije esto está mal."

