El Ayuntamiento de Seaside debatirá normas para participar en comentarios públicos tras ataque racista

El Jefe de Policía de Seaside, Nick Borges, dijo que, aunque no apoya los comentarios de odio, la gente tiene derecho a la Primera Enmienda y no parece que se haya cometido ningún delito formal. Estuvieron a punto de violar la Sección 403 del Código Penal por perturbar una reunión pública, pero no se cometio algun delito.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.