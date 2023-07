Recomendaciones para campesinos ante la ola de calor

SALINAS, CA. (KMUV-TV): La semana pasada vivimos temperaturas altas en la región de la costa central-- que regresarán a finales de esta semana y puede afectar a los campesinos que trabajan ante una ola de calor. "La verdad para nosotros es muy difícil trabajar con el clima, con altas temperaturas, aun así tenemos que trabajar." dijo Yadira Mentiola, dueña de "The Queen of Vegetables Organic Farm. Mentiola es dueña de un pequeño negocio agrícola, "The Queen of Vegetables Organic Farm" y aunque debe seguir adelante a pesar de las altas temperaturas, dijo que cultivar bajo el sol intenso no es una opción para los campesinos. Al igual que los días anteriores, se espera que esta semana vuelvan a subir las temperaturas, a partir del jueves. Mentiola dijo que en años previos ella ha visto las consecuencias por trabajar en el sol. "En San Juan Bautista conocí a una mujer, por eso hablo de las mujeres embarazadas, porque la mujer estaba embarazada... por las altas temperaturas, le provocó un aborto." dijo Mentiola. Y para evitar que tragedias como esta, ya no vuelvan a ocurrir. El departamento estatal de CAL/OSHA requiere que los trabajadores agricultores tomen medidas para prevenir enfermedades causadas por el calor. El departamento estatal requiere que los empleadores implementen estas medidas con sus trabajadores. Que les dé agua, que haya sombra, y enseñar a sus trabajadores sobre los síntomas de las enfermedades causadas por el calor. Algo que Mentiola hace con sus trabajadores.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.