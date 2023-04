Habitantes de Pajaro sienten que la asistencia federal no ha sido equitativa para personas indocumentadas y demas residentes que no califican

“Hemos buscado las ayudas y pues casi no las hay porque. pues nosotros ahorita no tenemos nosotros estatus migratorio. bien, pues yo y mi esposa, mi hijo es nacido aquí, pero ha buscado las ayudas y no, apenas este vino ya se escribió a fema y todo y estamos de dar… ojalá y nos ayude fema," dijo Ruben Sanchez, quien solo cuenta con el amparo de su hijo, quien es ciudadano Americano.

"De qué manera quieren que uno les diga las necesidades de cada uno de nosotros, si al final no dice, no califica, no califica… somos gente que trabajamos y no nos merecemos esto. por favor, deben de apoyarnos y ayudarnos en toda esta situación," dijo Angeles Alvarado, habitante de Pajaro.

