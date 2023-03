Aunque no todos podrán regresar, El Condado de Monterey anuncia el proceso de reingreso a Pájaro

“Yo vine a pedir ayuda, vine por una cobija, y me dijeron que si no estás en el refugio, no te vamos a dar nada porque la cobija no sale de aquí. Vine que porque disque iban a darnos una ayuda sin o tenía como comprobar que yo trabajaba en el campo, no se me iba a dar una ayuda. Como saben como está uno durmiendo, yo tengo una niña de 5 años donde la tengo que traer, andamos de casa en casa.”

