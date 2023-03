Familias Hispanas sienten que sus comunidades no están siendo justamente representadas

Obviamente no, no estamos siendo representados. Como se ve, las carreteras, todo siempre este lado es abandonado, no ha sido bien representado por años, no es de ahorita. Esto ya ha pasado desde 1995 y parece que no se aprende nada

"Sé lo que es vivir a este lado del río, donde muchos de los recursos no están disponibles. Son tratados como diferentes. Simplemente pasando este puente y he hablado con muchos de ellos, y no tengo que ser ellos para hablar por ellos,” dijo Ana Mendoza.

