PETA gana la demanda de apelación en contra del Zoológico de Monterrey

Estamos decepcionados con la decisión del Tribunal de Apelación de revocar la sentencia original del Tribunal Superior, ya que no creemos que la Primera Enmienda proteja solo un punto de vista o una forma de expresión. PETA sugiere falsamente que el Tribunal de Apelación emitió fallos sobre la calidad o la idoneidad de la gestión y el cuidado de los elefantes por parte del Zoo. El Tribunal no hizo tal cosa. Según nuestro asesor jurídico, la decisión de apelación se centró en un estrecho mecanismo procesal que habría puesto fin anticipadamente a la demanda de PETA. De hecho, el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, así como el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, investigaron las alegaciones de PETA y descubrieron que el zoo de Monterey empleaba prácticas adecuadas de gestión de los animales. Cal-OSHA, tras una investigación, también permitió al zoo de Monterey seguir manipulando a sus elefantes en contacto libre. La decisión del Tribunal de Apelación no dice nada sobre el fondo del caso y creemos que, en última instancia, el tribunal de primera instancia determinaría que el caso de PETA no tiene fundamento. De hecho, el caso de PETA es ahora discutible, ya que el zoo de Monterey ya no alberga elefantes. Acreditado por la Zoological Association of America, el Monterey Zoo es orgullosamente un esfuerzo apoyado por la comunidad que espera poder volver a lo que mejor sabe hacer: proporcionar un excelente cuidado de los animales y experiencias únicas y educativas que beneficien a la conservación de los animales en todo el mundo y celebren el vínculo entre las personas y los animales.

