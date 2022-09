Un tribunal de apelación bloquea la prohibición de las prisiones con fines de lucro en California

La Dignity not Detention Coalition, que buscaba la ley de California, calificó en un comunicado el apoyo de la administración Biden a la demanda como "otro marcador sombrío del descenso de la administración a la política de inmigración trumpiana". Instó a la administración y al Congreso no sólo a poner fin a los contratos, sino a terminar por completo la financiación de la detención de inmigrantes. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Melody Waintal is the Digital Content Director for Telemund23.com and KION546.com

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.