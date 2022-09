¡Prepárese para el calor extremo!

Una fuerte dorsal de altas presiones se asentará sobre la costa oeste durante el fin de semana feriado del Día del Trabajo, trayendo un calor extremo a California.

Esta será una ola de calor que va durar bastante, con muchas ciudades del interior alcanzando más de 100ºF o más por lo menos seis días seguidos. ¡Algunas localidades del interior pueden incluso acercarse o superar los 115ºF!

Mientras tanto, en la costa, por el momento parece que el flujo de tierra moderará las temperaturas, lo que significa 70-80s para la mayoría de las áreas y tal vez algunos 90s alrededor del área de Santa Cruz.

Sin embargo, no va a hacer falta mucho para apagar la brisa marina que podría hacer subir las temperaturas.

Las temperaturas comenzarán a refrescarse a mediados de la próxima semana, pero mientras tanto, abróchense el cinturón.

CALIDAD DEL AIRE: BUENA a MODERADA

Resto del jueves: Mayormente soleado con sólo algunas nubes bajas/niebla en el lado sur de la bahía. Las temperaturas máximas en la costa oscilarán entre los 60 y los 80 grados, y serán más cálidas en el lado norte de la bahía. En el interior, las temperaturas máximas oscilarán entre los 80 y los 111ºF. Los vientos aumentarán en los valles del interior por la tarde y la noche.

ADVERTENCIA DE CALOR EXCESIVO (del Servicio Nacional Meteorológico)

… para el sur de los condados de Monterey y San Benito desde las 11AM del jueves hasta las 8PM del martes

-Condiciones peligrosas de calor con temperaturas de 105 a 115 grados posibles.

-El calor extremo aumentará significativamente el potencial de enfermedades relacionadas con el calor, particularmente para aquellos que trabajan o participan en actividades al aire libre.

LEA MÁS: ¿Qué hacer si tienes que trabajar afuera durante una ola de calor?

-Las temperaturas más altas van a occurir en el interior de la región y en el terreno más elevado cada tarde, con temperaturas nocturnas más frescas que dan un poco de alivio de calor.

-Beba mucho líquido, permanezca en una habitación con aire acondicionado, aléjese del sol y controle a sus familiares y vecinos. Cuiden a sus niños pequeños y las mascotas y no los pierdan de vista.

Tome precauciones adicionales si trabaja o pasa tiempo al aire libre. Siempre que sea posible, cambie la fecha de las actividades más intensas a primera hora de la mañana o de la tarde. Conozca los signos y síntomas del agotamiento y la insolación. Lleve ropa ligera y holgada siempre que sea posible. Para reducir el riesgo durante el trabajo al aire libre, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional recomienda programar descansos frecuentes en entornos con sombra o aire acondicionado. Cualquier persona que se vea afectada por el calor debe ser trasladada a un lugar fresco y a la sombra. Los golpes de calor son una emergencia. Llame al 9 1 1.

Durante la noche: Nubes bajas y niebla principalmente en el lado sur de la bahía. Despejado en el resto. Se esperan mínimas de 50º en la costa, de 40º a 50º en los valles del interior y de 60º a 70º en las montañas y valles del este.

Viernes: Mayormente soleado con sólo algunas nubes bajas posibles en la costa. Las temperaturas máximas en la costa oscilarán entre los 60 y los 80 grados, y serán más cálidas en el lado norte de la bahía. Las máximas en el interior oscilarán entre los 80 y los 108ºF. Los vientos aumentarán en los valles del interior por la tarde y la noche.

Se prolonga: Las temperaturas seguirán aumentando el sábado, el domingo e incluso el lunes, cuando probablemente alcancen su punto máximo. Es probable que las ciudades del interior alcancen temperaturas récord, ya que se espera que las máximas estén entre 20 y 25ºF por encima de lo normal para esta época del año. La costa será cálida, pero permanecerá algo moderada por la brisa marina. Zonas como Santa Cruz tienen menos probabilidades de ver esa brisa y podrían llegar a los 90º. Se espera un poco de enfriamiento a partir de mediados de la semana.

ADVERTENCIA DE CALOR EXCESIVO… para las montañas de Santa Cruz y también partes del condado de Santa Clara en el área de cobertura de KION desde las 11AM del sábado hasta las 8PM del martes

-Peligrosas condiciones de calor con temperaturas de 100 a 107 grados posibles.

-El calor extremo aumentará significativamente el potencial de enfermedades relacionadas con el calor, particularmente para aquellos que trabajan o participan en actividades al aire libre.

-Las temperaturas más altas se producirán en el interior de la región y en el terreno más elevado cada tarde, con temperaturas nocturnas de suaves a cálidas que proporcionarán poco alivio

del calor.

-Beba mucho líquido, permanezca en una habitación con aire acondicionado, aléjese del sol y controle a sus familiares y vecinos. Los niños pequeños y las mascotas no deben dejarse sin vigilancia en los vehículos bajo ninguna circunstancia.

Tome precauciones adicionales si trabaja o pasa tiempo al aire libre. Siempre que sea posible, cambie la fecha de las actividades más intensas a primera hora de la mañana o de la tarde. Conozca los signos y síntomas del agotamiento y la insolación. Lleve ropa ligera y holgada siempre que sea posible. Para reducir el riesgo durante el trabajo al aire libre, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional recomienda programar descansos frecuentes en entornos con sombra o aire acondicionado. Cualquier persona que se vea afectada por el calor debe ser trasladada a un lugar fresco y a la sombra. Los golpes de calor son una emergencia. Llame al 9 1 1.

AVISO DE CALOR.

… para el condado costero de Santa Cruz, el norte del Valle de Salinas, el Valle de Carmel, los Valles de San Juan y Hollister, en efecto desde las 11AM del domingo hasta las 8PM del lunes.

*Se esperan temperaturas en los 90s hasta 103ºF

*Las altas temperaturas pueden causar enfermedades por calor.

Beba mucho líquido, permanezca en una habitación con aire acondicionado, no se exponga al sol y controle a sus familiares y vecinos. Los niños pequeños y las mascotas no deben dejarse sin vigilancia en los vehículos bajo ninguna circunstancia.

Tome precauciones adicionales si trabaja o pasa tiempo al aire libre. Siempre que sea posible, cambie la fecha de las actividades más intensas a primera hora de la mañana o de la tarde. Conozca los signos y síntomas del agotamiento y la insolación. Lleve ropa ligera y holgada siempre que sea posible. Para reducir el riesgo durante el trabajo al aire libre, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional recomienda programar descansos frecuentes en entornos con sombra o aire acondicionado. Cualquier persona que se vea afectada por el calor debe ser trasladada a un lugar fresco y a la sombra.

Los golpes de calor son una emergencia. Llame al 9 1 1.

