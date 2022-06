Un estudiante de Aptos High School gana el concurso de fotografía del Congreso; viaja a Washington D.C. para exponer sus obras

WATSONVILLE, California (KMUV) Una estudiante de 11º grado de Aptos que ganó un concurso nacional de arte tuvo la oportunidad de ver sus fotografías expuesto en Washington D.C.

La obra de Michelle López-Rubio titulada "Sacrificando las manos de mi padre" ganó el 20º Concurso de Arte del Congreso Un Descubrimiento Artístico".

"Me sorprendió que mi foto fuera seleccionada para el concurso, y después de saber que había ganado, me sentí honrada y agradecida", dijo López-Rubio. "Esta foto trataba de sacar a la luz lo que los trabajadores del campo tienen que pasar cada día. Al vivirlo en primera persona, me pareció muy personal fotografiarlo, pero no le di mucha importancia en ese momento. Espero que esta foto que ha recibido tanta atención pueda ayudar a mejorar las condiciones de los trabajadores del campo".

López-Rubio incluso pudo conocer al congresista Jimmy Panetta durante su viaje a Washington D.C.

La foto de López-Rubio, titulada "Sacrificando las manos de mi padre", será expuesta en el Capitolio de los Estados Unidos durante todo un año junto con otros ganadores del Distrito del Congreso.

"En el PVUSD, reconocemos la profunda influencia de las artes en la educación, y estamos orgullosos de tener oportunidades para que nuestros estudiantes exploren su talento artístico. Enhorabuena a Michelle López-Rubio por haber creado una obra tan conmovedora que disfrutarán los millones de visitantes que recibe el Capitolio de Estados Unidos cada año. No sólo es una fotografía sentida, sino también una fuerte representación de nuestra comunidad, y estamos orgullosos de celebrar este reconocimiento", declaró la Dra. Michelle Rodríguez, Superintendente de Escuelas en PVUSD.

Otros dos estudiantes de Aptos High School también presentaron sus trabajos.

Anna Spurlock presentó "From Within" y Autumn Zaretsky presentó "A Dog's Love".