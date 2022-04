El Monterey Bay Aquarium revela la nueva exhibición “Into the Deep: Exploring Our Undiscovered Ocean”

MONTEREY, Calif. (KMUV-TV)-- El Monterey Bay Aquarium permitió a Telemundo 23 explorar su nueva exhibición "Into the Deep: Exploring Our Undiscovered Ocean" que se inaugurará el sábado.

La exhibición presenta 10,000 pies cuadrados de la vida en aguas profundas, considerada la más grande de América del Norte.

Se mostrarán isópodos gigantes del tamaño de una pelota de fútbol, medusas transparentes que brillan, gusanos comedores de huesos de cuello naranja, entre otros ejemplares.

Para conseguir entradas puedes hacer clic en el enlace aquí.