Reportaje Especial: Apoyos financieros para empresas de minorías durante la pandemia

COSTA CENTRAL, Calif. (KMUV) Desde que todo cerró en marzo de 2020, pasando por los aislamientos y los mandatos de cubrebocas, los negocios enfrentan una crisis para sobrevivir.

Jonathan seguil, es propietario del restaurante “Alcachofa Voladora” en Salinas y aseguró que si no fuera por los préstamos federales que recibió ese año, hubiera tenido que cerrar por completo.

“Tenía suficiente para mantenerlos a ellos un par de meses mientras podríamos pagarles. Después de eso, o lo cerrábamos o hacíamos otra cosa”, comentó Seguil.

Pero a pesar de que el restaurante se mantiene al ras en términos económicos, Seguil dijo que sólo recibió $25,000 por parte de los préstamos del programa de protección de nómina (PPP por sus siglas en inglés) para que le duraran cuando mucho dos meses para pagar a todos sus empleados y como muchos propietarios de restaurantes, tuvo que buscar más alternativas.

Jonathan Seguil solicitó un crédito de la Asociación de Pequeñas Empresas y le ofrecieron $100,000.

“No sabía que iba a ser tan largo. Así que sólo tomé $65,000 y me dijeron - otros amigos que tienen restaurantes - ¿por qué no tomaste todo el préstamo? Les dije: no quiero estar en deuda.”

Seguil es un ejemplo de cómo un préstamo puede ayudar a un negocio individual a mantenerse en el mercado. y aunque todavía lo está pagando, dos años después, el préstamo federal le permitió pagar a sus empleados y mantener su negocio abierto.

Como la Alcachofa Voladora, hay muchísimos negocios en todo el país que se enfrentan a una lucha muy parecida desde que empezó la pandemia.

Ante esta situación, el mes pasado la administración Biden anunció un programa que se supone ayudará a los dueños de negocios de minorías a recibir préstamos, negocios que son propiedad de personas de color y latinos, así como negocios que dan oportunidad de tabajo a los hispanos, tal como Alcachofa Voladora.

“Estoy muy orgullosa de anunciar que ahora están disponibles casi $9,000 millones para aumentar los préstamos a las empresas de las comunidades subatendidas”, dijo la Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, durante el lanzamiento del programa.

El Programa de Inversión del Capital de Emergencia de Biden -también conocido como ECIP- es una inversión de $8,700 millones de dólares en instituciones financieras de desarrollo comunitario (CDFI) e instituciones depositarias de minorías (MDI) que tiene como objetivo aumentar los préstamos en empresas pequeñas y de dueños de minorías, en consumidores de ingresos bajos a moderados en comunidades rurales, urbanas y nativas desatendidas.

De casi 200 cooperativas de crédito y bancos que recibieron estos fondos, 10 están en California y sólo tres se encuentran en Oakland y San Francisco.

Nos pusimos en contacto con las tres entidades para ver si alguna empresa de la Costa Central recibió un préstamo, pero sólo una de ellas trabajaba con clientes fuera de la zona de la bahía.

“Uno de nuestros enfoques por parte de la fundación que nos gobierna es maximizar la prosperidad en las comunidades de igualdad e inclusión”, dijo el Asistente Vicepresidente de Beneficial State Bank, Manny Barragán.

Beneficial State Bank (BSB) ofrece préstamos en todo el estado de California, a pesar de que sus oficinas están ubicadas en Oakland.

Sin embargo, ninguna institución de los condados de Monterey o Santa Cruz solicitó un préstamo en el marco de este programa.

Esto significa que los condados grandes como Monterey o Santa Cruz, que tienen un porcentaje significativo de empresas de minorías en las zonas rurales, no tienen acceso ni visibilidad de estos fondos que han demostrado ser oxígeno puro para negocios con dificultades económicas, aunque tienen la opción de BSB.

No vamos a declinar una aplicación simplemente por el hecho de que una institución, negocio o fundación esté en una área fuera de nuestro enfoque”, aclaró Barragán.

El banco aún no ha recibido los fondos de la Tesorería pero Manny cuenta que el ingreso de capital del Departamento del Tesoro ayudará al banco a otorgar más préstamos y enfocarse en su misión y además, deja su consejo para los negocios que quisieran aplicar.

“El hecho de que tengan todo en regla: balances financieros, impuestos y documentos de estructura del negocio, es muy importante para las instituciones financieras, porque de eso hacen los screenings a ver que puede recibir un préstamo”, dijo Manny.

Los negocios ahora enfrentan una nueva preocupación: los contagios masivos de la variante Ómicron y que menos gente pueda salir a consumir, por lo tanto, los apoyos van a ser fundamentales para que los negocios de minorías puedan salir adelante.