Reportaje Especial: La escasez de intérpretes en las cortes impacta a las personas que no hablan inglés

CONDADO DE MONTEREY, Calif. (KMUV) Los intérpretes en los tribunales son pilares esenciales para que las personas que no hablan inglés puedan comunicarse y expresarse adecuadamente ante los jueces. Así lo considera la vicepresidenta de la Federación de Intérpretes de California, Janet Hudec.

En este momento, California experimenta una escasez de intérpretes, de acuerdo con este sindicato. El problema también se refleja en el Condado de Monterey.

“Es muy importante que tengamos ese apoyo en español, porque la mayoría aquí hablamos español”, comentó Rosa Crespo, habitante de Salinas.

Son tan importantes, dice Hudec, que sin ellos, no hay igualdad de acceso a la justicia para estas personas.

“Los intérpretes traen dignidad humana a los derechos. Son necesidades básicas, lingüísticas que cualquier país debe de dar y más un estado donde tiene una población tan grande de personas que hablan muchos idiomas”, consideró Hudec.

De acuerdo con la Fiscalía de Distrito del Condado de Monterey, existe una gran demanda de intérpretes capaces en la región, que tengan un nivel de habilidad alto, por lo que probablemente hay solo un pequeño número de personas competentes para desempeñar ese papel.

La Fiscal, Jeannine Pacioni, agregó que todos los procedimientos judiciales son en inglés y dice que “si un acusado, víctima o testigo no habla inglés y no hay un intérprete para ayudar con la traducción, no hay forma de que proporcionen evidencia a través del testimonio, y el acusado no podría entender lo que ocurre la corte, y no podría participar en su propia defensa.

En el condado de Monterey solamente hay 10 intérpretes, a pesar de que existe una gran población que habla español, pero además se requieren más intérpretes para atender a las personas indígenas y que solo hablan dialectos.

“En esas ocasiones necesitan dos intérpretes, porque a veces muchos de los intérpretes que hablan dialectos no dominan el inglés en sí suficientemente para poder interpretar en un tribunal. En ese caso se necesita un intérprete de español y un intérprete del dialecto”, explicó Janet Hudec.

Las consecuencias pueden ser graves.

“No tener intérprete puede impactar a alguien, puede perder uno su caso, le pueden quitar a sus hijos por no poder expresarse ante el juez. Pueden poner una orden de prohibición o puede ver una orden de desalojo de su casa. Y ellos no tuvieron ni voz ni voto por el hecho de que no pudieron. No dominan suficientemente el inglés para defenderse”, consideró Hudec.

La falta de intérpretes hace mucho más difícil el trabajo a quienes ya se dedican a esta profesión.

“Es más estresante y tienes que estar más apurado”, dijo German Garibay, quien es intérprete en el Condado de Monterey y tiene que ir de un lugar a otro para atender a las personas en los juzgados de Marina, Salinas y Monterey

“Tienes más casos para ti solo que tienes que estar moviéndote y hablando con los abogados y haciendo las diligencias con el juez. Y es un poco más estresante y más cansado también”, reveló Garibay.

La Federación de Intérpretes de California alega que el nivel de educación que se requiere y el salario, son las razones por las cuales hay una escasez de intérpretes. Hudec dice que no están compensando lo suficiente para traer a más personas en comparación con otras profesiones en la corte. Y agregó que desde 2017 se les ha negado un incremento de sueldo.

“Tenemos que luchar tres veces más que cualquier otra unidad de empleos dentro de los tribunales, simplemente para conseguir lo que ellos ya tienen. Totalmente hay una discriminación, nos discriminan simplemente por dos cosas: Uno, somos mujeres. Dos, somos latinas y ayudamos a una población de inmigrantes”, aseguró la Vicepresidenta de la Federación de Intérpretes de California, Janet Hudec.

Hudec dijo que aproximadamente se destinan 130 millones de dólares, específicamente para intérpretes este año y 30 millones adicionales para promover la contratación de más intérpretes. La Federación espera que se contraten a más intérpretes.

El Oficial Ejecutivo de las Cortes Superiores del Condado de Monterey, Chris Ruhl, también dijo que para brindar un acceso significativo a la justicia, es absolutamente esencial contar con intérpretes. En este año han utilizado intérpretes en 18 idiomas diferentes, incluyendo dialectos. Actualmente cuentan con nueve intérpretes a tiempo completo y dos intérpretes a tiempo parcial.

Agregó que han tenido que contratar intérpretes externos por la falta de personal y para atender la necesidad que tienen.

Desde enero de este año se utilizó un intérprete en el 20% de los casi 12,300 casos penales.

“Mientras que nuestra necesidad de intérpretes contratados sea mayor que la cantidad de casos y personal disponible para atenderlos, seguiremos contratando intérpretes externos, porque la necesidad está ahí", agregó Ruhl.

También comentó que han contratado a un intérprete cada año desde 2018 y dijo que los desafíos que enfrentan es no obtener suficientes solicitantes calificados debido a las rigurosas pruebas y certificaciones que se requieren. Según Ruhl, solo entre el 7 y 10 % de las personas que toman la prueba pasan. Y también dijo que su presupuesto es limitado.

“California está dividida en cuatro regiones. Y nuestra corte es parte de la región dos. Y puedo decirles que a los intérpretes de nuestra región, región dos, se les paga más que a los intérpretes de cualquier otra región ”, informó Ruhl.

Explicó que están buscando desarrollar a más personas en esta profesión. Por ejemplo, en el Condado de Monterey están acudiendo a las preparatorias para promover esta carrera y educar a los estudiantes sobre la importancia de los intérpretes para motivarlos a que consideren dedicarse a esto.

De acuerdo con la ley de California, es obligatorio tener intérpretes gratuitos en los tribunales. En el estado de California hay alrededor de 2 mil intérpretes y de esos, un poco más de la mitad interpretan en español.