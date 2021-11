El Acuario de la Bahía de Monterey exige prueba de vacunación o resultado negativo de COVID-19

MONTEREY, Calif. (KMUV) A partir del 1 de noviembre, el Acuario de la Bahía de Monterey exige que los visitantes mayores de 12 años tengan una prueba de vacunación o un test negativo de COVID-19.

Este requisito provocó algunos sentimientos mixtos.

"Estoy muy a favor. Creo que es un paso en la dirección correcta", dijo Melissa Ortiz, una turista que está de visita desde San José. "Sirve como barrera de seguridad para los niños que ya están dentro y utilizan los servicios del acuario."

Uno de Miami dice que cree en la ciencia, pero opina que debería ser una elección personal.

"Lo entiendo y respeto la decisión de las empresas de hacerlo," dijo Kabir. "En cuanto a las vacunas, soy un científico y creo que funcionan. Todo el mundo debería tomarlas, pero no me gusta imponer cosas a la gente."

Los clientes pueden mostrar el original, una copia o una foto digital de la tarjeta de vacunación o de la tarjeta California Smart Health. De promedio, el acuario atiende a unos 2 millones de personas al año. El acuario dice que la decisión se tomó para proteger a los huéspedes.

"Debido a que tenemos tantas familias que vienen a visitar el acuario, por supuesto los niños menores de 12 años aún no pueden vacunarse," dijo David Rosenberg, Vicepresidente de Servicios a los Huéspedes en el acuario. "Queremos asegurarnos de tener un entorno seguro, así como un entorno seguro para nuestro personal, nuestros voluntarios y todos nuestros visitantes."

Una visitante de San Francisco que vino a visitar el acuario hoy dice que se sintió mucho más segura al saber que la política se había puesto en marcha.

"No tenía ni idea de que hoy era el primero," dijo Jaclynne Roberts. "Pero probablemente no hubiera venido por esta directiva. Me parece increíble. Ojalá hubiera empezado un año antes."

El acuario rechazó a las personas que no tenían la tarjeta de vacunación o el COVID-19 negativo, pero cree que no afectará al negocio.

"Prevemos que, en realidad, nuestros visitantes lo aceptarán y que la gente estará muy contenta de que demos este paso," dijo Rosenberg.