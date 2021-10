Lluvia en la Costa Central destruye cultivos y deja pérdidas económicas.

WATSONVILLE, Calif. (KMUV) Aunque la tormenta ya ha pasado, algunos agricultores todavía tienen que lidiar con el impacto en sus cultivos. Es el caso de JSM Organics que dice haber perdido miles de dólares en ingresos después de que algunos de sus cultivos se inundaron. Algunas de sus cosechas, que tardaron meses en crecer y estaban listas para ser vendidas, fueron destruidas.

"Todo lo que está creciendo al aire libre que no está bajo túneles altos o invernaderos, dependiendo de lo que es normalmente se daña. Cosas como, ya sabes, pimientos, cosas como moras, frambuesas, y obviamente nuestras fresas. Es decir, se dañan", dijo Javier Zamora, de JMS Organics en Royal Oaks.

Zamora añadió que normalmente plantan pimientos verdes en mayo que están listos para ser vendidos cuando se vuelven rojos en noviembre y dijo que el valor de los pimientos es alto durante esta época del año, especialmente con el Día de Acción de Gracias a la vuelta de la esquina.

Lamentó que debido a la cantidad de lluvia que recibimos a la vez este fin de semana pasado, no tendrán ningún pimiento para vender este año.

"No se puede echar agua encima de ellos. Necesitan agua en la parte inferior del sistema radicular, pero no en la parte superior. Así que una vez que se mojan, empiezan a estropearse, es decir, el proceso de pudrirse comienza porque el agua se asienta encima y no sabemos si el agua está contaminada con bacterias. No lo podemos vender así”, comentó Zamora.

GSM Organics aseguró que también sufrirán una pérdida parcial en las fresas, ya que siguen cosechando de dos a tres veces por semana, pero su mayor pérdida es con el pimiento.

"Un acre de pimientos, y son 600 cajas o 700 cajas y 50 dólares. Son 30 mil dólares de un solo golpe. Una pequeña lluvia de fin de semana es algo que esperamos que nunca ocurra", concluyó Javier Zamora.

JSM Organics dijo que la única opción que tienen es asumir la pérdida y esperar hasta el próximo año para cultivar pimientos.