Joe Moses se postulará para ser Sheriff del Condado de Monterey

MONTEREY COUNTY, Calif. (KION) The captain at the Monterey County Jail, Joe Moses, announced he's running to be Monterey County's next sheriff. Sheriff Steve Bernal announced his retirement at the end of his term in December of next year.

CONDADO DE MONTEREY, Calif. (KMUV-TV) El Capitán de la Cárcel del Condado de Monterey, Joe Moses, anunció que lanzará su candidatura para ser el próximo Sheriff del condado, luego de que el actual Sheriff, Steve Bernal, anunciara su retiro que será efectivo el 31 de diciembre del próximo año.

Esta es la primera vez que Joe Moses buscará el cargo de sheriff, pero dice que su involucramiento con el departamento a través de las distintas instalaciones incluyen la cárcel, donde ahora apoya con la supervisión de ese complejo.

Moses dijo que está preparado para dirigir los protocolos en la cárcel. Esto incluye lidiar con varios brotes de COVID-19, que ha afectado al personal y a los reclusos.

Agregó que quiere responder a cualquier preocupación con transparencia sobre cómo patrullan la comunidad los alguaciles.

“Estoy abierto a que cualquier persona venga a ver nuestra operación. Como capitán de la cárcel, he invitado a muchas personas de distintos sectores, a que vengan y si tienen cualquier pregunta sobre la operación, que vengan a hablar con nosotros”, dijo Moses.

El actual Sheriff del Condado de Monterey, Steve Bernal, fue censurado por utilizar de manera incorrecta fondos de la oficina durante una convención en 2019. Bernal no ha aclarado si esta situación influyó en su decisión de no volver a postularse para el cargo.