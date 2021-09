Encuentran inconsistencias en los datos de los CDC en el Condado de Monterey

T23

CONDADO DE MONTEREY, Calif. (KMUV) Expertos locales están cuestionando los datos de Covid-19 reportados por los centros de control y prevención de enfermedades.

Una profesora de estadísticas local explicó que el condado podría estar tomando decisiones sobre medidas de bioseguridad de Covid a base de datos que no son precisos.

Esta Especialista en estadística de la Universidad Estatal en la Bahía, Judith Canner asegura que los datos que reportan los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos no coinciden con los casos reales de Covid-19 en el Condado de Monterey

"Los cdc dicen que nuestro nivel de transmisión es bajo, lo cual no se reflejaba en los datos que se estaba viendo en la página web del condado”, dijo Canner, “averigüe que los CDC estaban reportando ceros como el promedio de casos en un semana que viene siendo un caso por cada 100 mil personas en el condado. Pero obviamente hemos tenido casos".

Incluso Canner informó que el nivel de riesgo de transmisión permaneció alto durante los meses de agosto y octubre de 2021 algo que no se reflejó en los datos de los CDC y por lo tanto no se implementó un mandato de cubre bocas.

El Oficial de Salud del Condado de Monterey, Dr. Moreno está consciente sobre la situación.

"No conocemos la fórmula que están utilizando para calcular el índice de contagios. Entonces no sabemos cómo el nivel de propagación cambió de bajo a alto en una semana. Esto no concuerda con nuestros datos", dijo Dr. Moreno

Actualmente los datos de los CDC muestran que el nivel de propagación en el condado es alto.

Pero las calculaciones de la Doctora Canner muestra al condado en nivel moderado.

"Los CDC describen exactamente cómo calcular estos datos, no es ningún misterio", dijo Canner.

El nuevo mandato de cubrebocas que busca implementar la mesa de supervisores del Condado de Monterey se basará en los datos de los CDC. Este se implementa si el nivel de transmisión es alto.

"La comunidad quería que conectáramos el mandato con los datos, y por eso trabajamos con el departamento de salud y elegimos los datos de los CDC", dijo la Supervisora Wendy Root Askew.

Askew agregó que también considerarán factores económicos y sociales al momento de votar sobre el mandato la próxima semana.