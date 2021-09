REPORTAJE ESPECIAL: La desconfianza de Latinos impacta los servicios de salud que ofrecen en las comunidades

T23

COSTA CENTRAL, Calif. (KMUV) La comunidad latina es una de las que menos participa en estudios de salud a nivel nacional y la desconfianza tiende a ser una de las razones.

Expertos analizan lo que se debe hacer para solucionar las disparidades en los sistemas de salud. Se ve y se escucha en todas partes la desconfianza de latinos en el sistema de salud.

“Como ahorita que está pasando todo esto pues si no hay mucha confianza”, dijo una residente de Salinas.

También agregó que cree que doctores y compañías farmacéuticas no son transparentes al momento de hablar sobre las reacciones adversas de tratamientos y medicamentos.

“Somos raza diferente”, dijo la residente, “yo pienso que deben de tener examen de cada persona para que así vean en cada persona la reacción de hispanos".

Es por eso lo que expertos en la salud intentan hacer pero la desconfianza entre la comunidad latina se los impide, pues alegan que los latinos temen participar en estudios médicos.

"Si no formamos parte de los estudios, no hay datos y no podemos encontrar una solución a los problemas de la comunidad latina", dijo Vincent Ramos, el director del programa de enfermería de la Universidad Duke.

El 18% de la población de Estados Unidos está compuesta de latinos. Según Ramos, solo uno de cada cinco latinos participa en ensayos médicos.

De hecho según el Instituto Nacional de Salud o la NIH por sus siglas en inglés, en el 2018 solo 1% de los participantes en la mayoría de los estudios fueron los latinos.

"La confianza y el trauma histórico realmente tienen que ver con la idea de que las necesidades de nuestra comunidad latina están subordinadas a las del estudio así que, en lugar de las necesidades de salud y de la comunidad latina, lo primero y más importante es que el estudio es en realidad lo que se prioriza"

Ramos también explica qué en la década de los 40, varias mujeres latinas quedaron embarazadas tras malas prácticas donde les daban placebos en lugar de pastillas anticonceptivas durante estudios de salud de la NIH.

Otra razón, según Ramos, es la manera en que desarrollan los estudios.

"Es la forma en que están conceptualizando las preguntas, implementando el estudio, contratando al personal que interpreta los hallazgos”, informó Ramos.

Agregó que la estructura de ciertos estudios de salud al igual que el objetivo de estos son creados de manera estigmatizante y discriminatoria.

"¿Realmente estamos desarrollando una investigación culturalmente apropiada que refleje no solo los aspectos superficiales de la comunidad como las imágenes de quién está en la portada de los materiales, sino honestamente las realidades de la comunidad?", dijo Ramos.

Estas son algunas soluciones:

“Tenemos que asegurarnos que las personas que participen en los estudios reciban los resultados Y que signifique algo para sus comunidades”, informó Ramos.

A nivel local el condado de monterey ha implementado el programa vida, donde nació la idea de “community health workers” por trabajadores de salud de la comunidad para derribar la barrera de desconfianza durante la pandemia.

“Son la comunidad, ellas trabajaban en los campos y escuchaban varios de los mitos de las cosas de la razones por la que no se querían vacunar de la razones porque uno no iba al médico”, dijo Alma Olivero, organizadora de las trabajadoras de salud.

De acuerdo con Olivero, organizadora de las trabajadoras de salud o “CHW”, a través de reuniones con la comunidad, 110 trabajadoras de salud de diferentes orígenes y que hablan diferentes idiomas y dialectos, lograron crear lazos con la comunidad.

“Lograron entender que era la necesidad que faltaba y porque habían tantos recursos y no tenían acceso las personas que realmente necesitaban los recursos”, agregó Olivero.

Dijo que le gustaría ver este tipo de programas para combatir otro tipo de enfermedades tal como diabetes y el cáncer.