Caravana recorre la Costa Central para informar sobre derechos laborales

SALINAS, Calif. (KMUV) Una caravana que promueve los derechos de los trabajadores agrícolas en California llegó a la Costa Central, para brindar información a quienes trabajan en el campo.

La Comisionada Laboral, Lilia García-Brower, dice que el lanzamiento de esta caravana es por el hecho de que la comunidad inmigrante y especialmente los campesinos han sido excluidos de protecciones en California.

“Como ahora que están las ochenta horas de COVID Porque lamentablemente en los campos este no se nos dice y a veces la gente no puede trabajar como cuando se ponen la vacuna se sienten mal ellos. Así se presentan a trabajar porque no saben que tienen esas horas", dijo la Comisionada Laboral de California, Lilia Garcia-Brower.

La seguridad de los trabajadores agrícolas se ha convertido en una preocupación importante para los activistas de derechos laborales, dicen los promotores de esta iniciativa.

Estela Martinez lleva más de 10 años trabajando en los campos de fresas. Ella dice que los trabajadores del campo no siempre conocen sus derechos Y agrega que para ella es muy importante estar informada.

“Como trabajadora, me gustaría que nos tomaran más en cuenta y exigimos beneficios y derechos justos para una vida digna y de respeto”, dijo Martínez, quien considera que es importante que los empleadores tomen más en cuenta y exige beneficios y derechos justos para una vida digna de respeto.

La Comisionada Laboral dice que la comunidad ha perdido la confianza en el gobierno no sólo por los problemas en el trabajo, sino también en la comunidad por otros problemas como el abuso policial, problemas en las escuelas y falta de acceso al sistema de salud.

Dijo que, por lo tanto, “es importante que se recupere la confianza para que todos los trabajadores sean informados y puedan ejercer sus derechos”.

“Porque tener una ley no importa si alguien no la ejerce y no se puede ejercer algo que uno no conoce. Identificamos una ruta donde podemos encontrar el máximo de trabajadores y vamos unos 10 o 15 carros siguiendo la troca y cuando vemos un grupo de trabajadores paramos y les mandamos información.

Los mensajes incluyen información de los derechos laborales durante la pandemia de COVID-19, el calor, el derecho a la sombra y al agua.

El Departamento de Relaciones Industriales (DIR) incluyendo a La Oficina del Comisionado Laboral de California, Cal OSHA, Relaciones Laborales Agrícolas de California (ALRB), el Departamento de Desarrollo del Empleo (EDD) y otras organizaciones locales tomaron parte de esta caravana.

La Caravana está dando mensajes de información en inglés y español, así como en los dialectos mixteco, triqui y zapoteco.

La Comisionada dijo que es muy importante que los trabajadores sepan que sus empleadores no pueden amenazarlos por su estatus migratorio.

Por su parte, Norm Groot, Director Ejecutivo de la Organización de Empleadores Agrícolas del Condado de Monterey, dijo que ellos siguen todas las reglas de las agencias estatales y federales, incluyendo la notificación de los derechos de trabajadores como el tiempo pagado por Covid-19 y les respetan sus derechos, muestra de ello fue la reciente visita del Secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Xavier Becerra al Valle de Salinas.