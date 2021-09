Cubrebocas no será un mandato en Condado de Monterey

T23

CONDADO DE MONTEREY, Calif. (KMUV)El uso de los cubrebocas no será obligatorio en el Condado de Monterey, al no tener los votos suficientes en la junta de supervisores para convertirse en un mandato.

Los Supervisores discutieron escucharon las opiniones a favor y en contra del público sobre esta medida.

Sin embargo, a la hora de la votación, la medida de poner como mandato el uso de mascarillas en todo el condado, solo obtuvo tres votos, pero se requerían cuatro de los cinco supervisores.

“Debemos reconocer que como destino turístico tenemos personas de todo el mundo y nuestros trabajadores están en riesgo, en hoteles, restaurantes, áreas recreativas", dijo el Supervisor Luis Alejo.

Pero para el Supervisor John Phillips, imponer esa medida provocaría rechazo en gran parte de la población.

"Me preocupa que, al tener tanta resistencia y si el Oficial de Salud no está imponiendo un mandato, me molesta que lo hagamos nosotros, porque puede haber mucha resistencia y muchas quejas de la gente", dijo Phillips.

Los 5 miembros de la junta dijeron que creen que los cubrebocas son una forma eficaz de detener la propagación del Covid-19, pero el debate se giró sobre si las tasas de casos actuales en el condado hacían necesario un mandato.

El Oficial de Salud del Condado de Monterey, el Dr. Edward Moreno, ha dicho que no cree que sea necesario un mandato en este momento.