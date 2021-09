Este Día del Trabajo vio en promedio un 300% más de casos nuevos de covid-19 que el año pasado en EE.UU.

CNN - Spanish

(CNN) — Los casos de covid-19 han ido en aumento en gran parte de Estados Unidos, y el promedio de siete días de casos nuevos el lunes fue más de un 300% más alto que el Día del Trabajo del año pasado, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

El aumento en los casos se ha traducido en hospitales sobrepoblados y un aumento de las infecciones entre los niños, lo que es motivo de especial preocupación a medida que muchos estudiantes regresan a sus aulas. Y los expertos temen que un fin de semana festivo pueda empeorar las cosas.

La semana pasada, la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), la Dra. Rochelle Walensky, aconsejó a los estadounidenses no vacunados que no viajen durante las vacaciones y recordó a las personas vacunadas que la alta tasa de transmisión del virus significaba que viajar también podría ser riesgoso para ellas.

El riesgo se vio el año pasado, cuando los casos aumentaron en 31 estados y la tasa de positividad aumentó en 25 de ellos solo dos semanas después del feriado del Día del Trabajo.

Una gran diferencia entre este año y el pasado es la variante delta más transmisible. Otra es que los estadounidenses mayores de 12 años pueden recibir vacunas de covid-19 altamente efectivas, que según los expertos es la mejor defensa contra el virus.

Pero solo el 53% de la población total de EE.UU. está completamente vacunada, y solo el 62% de los estadounidenses elegibles lo están, lo que deja a decenas de millones muy vulnerables.

“Aquí está lo importante: todos los que estoy hospitalizando no están vacunados. En general, en todo el país, no necesitamos hospitalizar a las personas que han recibido ambas dosis de la vacuna”, dijo la Dra. Megan Ranney, profesora de Medicina de Emergencia y decana asociada de Salud pública y la Universidad de Brown. “Esta es una enfermedad de los no vacunados en este momento”.

Alabama, Wyoming, Idaho, Mississippi y Virginia Occidental tienen menos del 40% de sus poblaciones vacunadas, según los CDC. Dos de esos estados, Alabama y Mississippi, también están lidiando con su utilización de UCI de más del 90%.

Georgia, Arkansas, Texas y Florida se unen a esos estados en menos del 10% de la capacidad de la UCI, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.

“La moraleja para todos es que se tomen sus vacunas y ciertamente use una máscara para esa capa adicional de protección si se encuentran en espacios públicos interiores en este momento”, dijo Ranney.

Muchos estudiantes regresan a la escuela sin enfermeras escolares

Los expertos han animado a los adultos a vacunarse para proteger a los niños pequeños que regresan a la escuela.

“La forma de proteger a los niños que, debido a su edad, aún no pueden vacunarse es rodear a los niños, ya sea con amigos, familiares, maestros de escuela, personal de la escuela, rodear a los niños de personas vacunadas”, dijo el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, el Dr. Anthony Fauci, el domingo a CNN.

La situación es aún más preocupante ya que se estima que una cuarta parte de las escuelas a las que los estudiantes regresan no tienen ninguna enfermera escolar. Los CDC recomiendan que las escuelas tengan una enfermera de tiempo completo por cada 750 estudiantes.

Según los datos más recientes de un estudio nacional de personal de enfermería escolar, publicado en el Journal of School Nursing en 2018, aproximadamente el 39% de las escuelas emplean enfermeras a tiempo completo y alrededor del 35% emplean enfermeras escolares a tiempo parcial, mientras que el 25% no emplear enfermeras escolares. Los expertos enfatizan que el país ha tenido una escasez de enfermeras escolares durante años, pero la pandemia ahora arroja luz sobre cuán grave se ha vuelto la escasez.

Las escuelas en las regiones rurales parecen tener “significativamente más probabilidades” que las escuelas en las áreas urbanas de informar que no tienen ninguna enfermera, según el estudio publicado en el Journal of School Nursing en 2018. En ese estudio, el 23,5% de las escuelas rurales informan que no tienen enfermera en comparación con el 10,3% de las escuelas urbanas.

“La financiación es un tema clave. Existe una mezcolanza inconsistente de financiación estatal y local que pone en desventaja a los pequeños distritos escolares rurales con bases impositivas inadecuadas”, dijo a CNN Laura Searcy, enfermera pediátrica y expresidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras practicantes pediátricas y miembro de la Asociación Estadounidense de Enfermeras Practicantes.

“Y en esas áreas también es probable que haya una escasez de proveedores de atención de salud pediátrica de atención primaria”.

Gobernador de Virginia Occidental frustrado por el ritmo de las vacunas de refuerzo

Mientras tanto, la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA) se reunirá el 17 de septiembre para discutir las vacunas de refuerzo de covid-19. El mes pasado, la Casa Blanca dijo que las personas que recibieron las dos vacunas de ARNm de dos dosis fabricadas por Pfizer / BioNTech y Moderna pueden recibir refuerzos a partir del 20 de septiembre.

En Virginia Occidental, el gobernador Jim Justice dijo el lunes que él está ansioso por que se desplieguen las vacunas de refuerzo.

“Si pudiéramos obtener el visto bueno de nuestro gobierno para comenzar absolutamente a administrar estas vacunas de refuerzo, estaríamos en eso y lo haremos de inmediato”, dijo Justice. “Estamos listos”.

Justice acusó al gobierno federal de impedir que Virginia Occidental liderara su respuesta al covid.

“Tenemos personas que llevan más de seis meses y que tienen 60 años o más que necesitan la vacuna de refuerzo. Y no podemos dárselas porque estamos siendo retenidos por, ya sabes, la nación y el nivel federal en este momento”, dijo Justice.

El domingo, Fauci predijo que Moderna podría lanzar su dosis de refuerzo más tarde que Pfizer.

Con la posible discrepancia temporal, los investigadores están investigando si se pueden mezclar y combinar diferentes tipos de vacunas de covid-19.

“Estamos alineando a Pfizer con Pfizer, Pfizer con Moderna y viceversa”, le dijo Fauci a Weijia Jiang en “Face the Nation” de CBS el domingo. “Con suerte, dentro de un período de tiempo razonable, medido en un par de semanas, tendremos esos datos”.

En este punto, está bien que los estadounidenses sanos y vacunados esperen y vean lo que los CDC y la FDA tienen que decir antes de recibir una dosis de refuerzo, dijo la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN.

Lo más importante en este momento es que los no vacunados reciban sus dos primeras dosis, agregó.

Deidre McPhillips, Jacqueline Howard y Hannah Sarisohn de CNN contribuyeron a este informe.

