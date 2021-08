Listo el sistema de almacenamiento de energía limpia más grande del mundo en la Costa Central

T23

MOSS LANDING, Calif. (KMUV) Las dos chimeneas altas en Moss Landing son lugares emblemáticos de la Costa Central. Ahora, son un símbolo de un nuevo tipo de innovación energética, y el jueves se cortó el listón en la instalación de almacenamiento recién terminada.

Mark Scherer, Gerente de Operaciones y Mantenimiento de Moss 100 y 300, ha visto muchas innovaciones desde que comenzó su carrera en la planta de energía Moss Landing en 1979. "Ver el aliento de vida en ella, es absolutamente asombroso", dijo.

Moss Landing ahora alberga el sistema de almacenamiento de energía más grande del mundo, un cambio de juego para el clima y la energía necesaria para el estado: hacer realidad las soluciones de energía limpia.

"Estamos haciendo la transición del país de la generación de combustibles fósiles a una generación libre de emisiones", aseguró Curt Morgan, Director Ejecutivo de Vistra Zero.

Un cambio importante en la forma en que las empresas de energía utilizan, almacenan y descargan energía.

“Con 400 megavatios, 4 horas por pieza, podemos desplazar 1600 megavatios de carbono”, agregó Scherer.

En términos simples, es aproximadamente suficiente energía para alimentar a la ciudad de San Francisco durante el tiempo en que las baterías pueden descargarse. Y eso es un gran problema, considerando la capacidad de la red del estado y las cargas de restricción del crecimiento de la población y las tecnologías robustas.

"Cuando se habla de la demanda de energía y cómo ha crecido en los últimos años, eso es realmente lo que se pretende para resolver algunas de las limitaciones de capacidad local que hemos visto", Paul Doherty, Portavoz de PG&E.

¿Como funciona? El exceso de energía verde de la energía solar y eólica carga las baterías a escala de los servicios públicos. Moss Landing Facility, ahora propiedad de Vistra Zero, tiene una unidad completa que alberga esas baterías que reserva el exceso de energía hasta que se necesita.

“Por lo general, la electricidad no es un bien almacenable, al menos en el pasado no lo ha sido y siempre hemos tenido que mantener una generación adicional que es cara. Y la otra cosa es que no tiene emisiones ”, dijo Morgan.

Moss Landing resulta ser una ubicación ideal porque ya tiene líneas de transmisión, por lo que en lugar de construir nuevas, Vistra pudo reutilizar las que ya estaban en su lugar. Y estar en la Costa Central significa que está cerca de los centros de demanda, como San Francisco y el sur de California.

Pero cuando se trata de uno de los desastres más devastadores del estado, los incendios forestales, Doherty dice: “Esta instalación y este tipo de energía a gran escala de servicios públicos para instalaciones de almacenamiento no se enfocan particularmente en aliviar los eventos de PSPS, lo que hacen es garantizar que haya confiabilidad de la red en todo el estado y en toda nuestra área de servicio ".

Sin embargo, PG&E cuenta con otros sistemas y planes para reducir los impactos de los cortes de energía en lugares con alto riesgo de incendio en todo el estado.

Al lado de donde se ubican actualmente las baterías, hay una subestación para un producto de almacenamiento de energía de batería adicional, en asociación con Tesla. Además, 1000 megavatios de capacidad de almacenamiento de energía estarán en funcionamiento desde ahora hasta 2023. Todos están trabajando juntos para hacer realidad estas soluciones de energía limpia.