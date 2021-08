Lo que debe saber sobre actividades escolares en caso de aislamiento por Covid-19

T23

COSTA CENTRAL, Calif. (KMUV) Padres de familia en la Costa Central manifestaron su preocupación por no tener material para que sus hijos trabajen en casa cuando son aislados por síntomas de covid-19

Con un promedio de contagio de 1 a 2 diarios en los distritos escolares más grandes, según oficiales de salud, los padres buscaron respuestas sobre lo que deben hacer si sus hijos se quedan aislados en casa.

La administración de la escuela no sabía orientarme sobre cómo debía apoyar a mi hijo durante el tiempo que iba a estar fuera de la escuela por estar enfermo y solo me refirieron a un programa en línea pero no un programa educativo definido, dijo una madre de familia de Watsonville que tiene a su hijo en el Distrito Escolar Unificado de Valle de Pájaro (PVUSD), quien pidió guardar su anonimato.

“Me refirieron a programas en línea de lectura, matemáticas, pero no está definido, no tiene una planeación curricular establecida como en las clases presenciales” insistió la madre del estudiante aislado.

Dijo que consideraba que los estudiantes tienen afectación académica y emocional al no saber con exactitud qué deben hacer.

Por su parte, el Distrito Escolar Unificado del Valle de Pájaro, ha reportado casos positivos de covid-19 entre 5 estudiantes y 3 miembros del personal entre el 12 y el 17 de agosto.

00:38 “El trabajo de clase de nivel de grado será proporcionado por la administración escolar o por su maestro también por medio de google classroom el cual ya están bien familiarizadas nuestras familias”, dijo a Telemundo 23 la vocera del PVUSD.

El PVUSC comentó que esto pudo ser una falta de comunicación con la madre de este joven y que principalmente los maestros son responsables del seguimiento de los alumnos. regreso contigo.

“También puede utilizar los 10 días de planes de lecciones que tenemos para los grados de kínder transicional hasta el octavo grado”, agregó Jiménez.

“Si debes estar fuera por 10 días, puedes participar en el programa independiente, pero es a un ritmo diferente y puede ser un reto para los estudiantes”, comentó la Superintendente del Condado de Monterey, Deneen Gust.

La recomendación de Guss es consultar directamente con los administrativos y los distritos escolares y revisar cada caso en particular.