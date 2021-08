Acusado de asesinar a madre soltera hace 40 años se declara no culpable

T23

CONDADO DE MONTEREY, Calif. (KMUV) Arrestado el sábado 14 de agosto con cargos de homicidio, Michael Scott Glazebrook, de 65 años, tenía su vida normal en la comunidad de Seaside y era chofer de camiones escolares del Distrito Unificado de Preparatorias de Salinas.

Glazebrook se presentó hoy ante un juez y se declaró no culpable de los cargos que enfrenta por homicidio.

"No es saludable y sus hijos no están a salvo, cuando alguien tiene la mentalidad así siempre la va a tener, no están a salvo", dijo Kristal González, estudiante de la Preparatoria de Salinas, quien mostró su preocupación por el caso.

Glazebrook está acusado de estrangular a la canadiense Sonia Carmen Herok Stone de 30 años de edad en su casa el 15 de octubre de 1981.

Herok Stone estaba en el piso con huellas de violencia sexual y fue estrangulada con un par de pantimedias que se encontraron envueltas alrededor de su cuello.

Era madre de una pequeña de cuatro años, quien no se encontraba en el lugar al momento del crimen. En 1983, Glazebrok, quien era vecino de Stone, fue llevado a juicio como el principal sospechoso del asesinato pero el jurado estaba dividido y, según la Fiscalía, no habia suficiente evidencia contra él para condenarlo,, por lo que salio libre.

Y no fue hasta el año pasado que dieron con un gran desarrollo gracias a una prueba de ADN.

"Las oficinas forenses han mejorado increíblemente entre 1983 y 2021 y será muy diferente en el resultado de este caso con respecto a 1983", dijo el Fiscal encargado del caso, Matt L'Heureux.

Glazebrook ahora enfrenta una fianza de un millón de dólares y se encuentra recluido en la cárcel del Condado de Monterey. "Es satisfactorio cuando logramos resolver casos como estos y traer justicia a las familias. Su hija le dijo a nuestros elementos que sentía mucha felicidad".

El Distrito Unificado de Preparatorias de Salinas, dijo en un comunicado que se sorprendieron con el arresto del conductor de autobús, Michael Glazebrook.

“Ofrecemos nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y seres queridos de la víctima. En este momento, es una investigación en curso y cooperaremos plenamente con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. La seguridad y protección de nuestros estudiantes es la máxima prioridad. Una vez que fuimos notificados del arresto, comenzamos el proceso para colocar al Sr. Glazebrook en licencia administrativa”, señaló el distrito.

Personas de la comunidad han mostrado su sorpresa en redes sociales sobre este caso.