Bomberos responden a un incendio de matorrales cerca del Parque Nacional de Pinnacles

PAICINES, Calif. (KMUV) Los equipos de bomberos respondieron a un incendio de matorrales cerca del Parque Nacional Pinnacles el miércoles a la tarde.

Según dice Cal Fire, el fuego está ardiendo al costado de la carretera 146, cerca de Metz Road. El fuego quemó 20 acres en el lado este de la carretera y 80 acres en el lado oeste.

Cal Fire está trabajando con el personal del parque para combatir el incendio que está amenazando Pinnacles.

La Oficina del Sheriff del Condado de Monterey dijeron que el parque fue evacuado y la carretera 146 está cerrada.

Smoke spotted just north of Greenfield, estimated to be near the westside of Pinnacles National Park #cafire #cawx pic.twitter.com/XBcyledUVp