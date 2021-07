Reportaje Especial: Combaten las disparidades en programas después de escuela en el Condado de Monterey

T23

CONDADO DE MONTEREY, Calif. (KMUV) El costo, la falta de acceso al transporte y los espacios limitados son algunas razones por las que disminuyó la registración de estudiantes en programas después de escuela a nivel nacional, según un nuevo estudio de la organización After School Alliance.

"Necesitamos que haya más programas que les ayude a los niños porque ahorita que estan chicos pues esto les beneficiaría en un futuro mejor", dijo Sofia Canseco, residente de Soledad.

Canseco, madre de 5 niños ha vivido en soledad por 16 años, y dijo que la mayoría de sus hijos han tenido la oportunidad de participar en programas después de clases.

"Me beneficia porque como yo estoy trabajando a veces no tengo quién me los levante de la escuela y yo trabajo muchas horas entonces por eso los dejo ahí en la escuela", dijo Canseco.

Explicó que al igual que ella varios otros padres de familia se pueden beneficiar si invierten más en estos programas.

"A veces nosotros como papás a veces no le podemos ayudar en las tareas y por eso es mejor que se queden en la escuela porque ahí ellos les ayudan", dijo Canseco.

De acuerdo al estudio "America After 3PM: Demand Grows, Opportunity Shrinks" O América después de las 3 de la tarde: La demanda crece y las oportunidades disminuyen, el 83% de padres de familia a nivel nacional señalan que los programas después de clase les brindan tranquilidad a los padres que trabajan.

El 81% de los padres que participaron en el estudio dicen que estos programas han evitado que tengan que dejar de trabajar.

"Sabemos que este tipo de programas pueden cambiar las reglas del juego para los jóvenes y es realmente lamentable ver lugares donde sabemos que existen barreras para la participación", dijo Jen Reinhart la Vicepresidente de estrategias y programaciones de la organización After School Alliance.

Reinhart explicó que entrevistaron a más de 30 mil padres de familia para el estudio.

"Cuando comparamos todos los datos en términos de participación con solo aquellos con bajos ingresos, encontramos que definitivamente son los más afectados por la falta de acceso a los programas. De hecho, la barrera más grande para las familias con bajos ingresos es el costo", señaló Reinhart.

El estudio revela que el 55%, más de la mitad de estudiantes latinos y el 58% de estudiantes negros no estan registrados en programas despues de escuela debido a los costos.

"Una de las cosas que creemos que es importante que comprendan los legisladores es que la política pública puede desempeñar un papel grande para ayudar a cerrar esa brecha de acceso", dijo Reinhart.

La Ciudad de Gonzales dice haber encontrado una manera de poder ofrecer varios programas después de la escuela. como Kid Power.

“La ciudad de Gonzales aprobó la medida k y esos fondos los utilizamos para nuestros programas y así reducir los costos para todos. Recibimos $45,000 del “transitional use tax”para los programas después de escuela y $60,000 al año para nuestros programas del verano”,dijo Sara Papineau-Brandt, Coordinadora de Recreación de la Ciudad Gonzales.

Esto permite que varios niños reciban becas. También nos dice que ofrecen oportunidades académicas y se encargan de la transportación. Pero explicó que los fondos que reciben no son suficientes.

"En nuestros programas extracurriculares tendemos a tener listas de espera, ha sido así durante varios años, por lo que en realidad no vemos una disminución, vemos un aumento en la necesidad de programas extracurriculares y nuestras limitaciones son las instalaciones", dijo Papineau-Brandt.

Por cada niño a nivel nacional, se reporta que hay tres esperando poder ser parte de un programa después de clase. De acuerdo a Papineau-Brandt la coordinadora del programa después de clase, Kid Power de Gonzales.

La lista de espera puede llegar a tener hasta 60 niños.

"Generalmente aquí en el condado es bastante, es grande la necesidad pero también aquí para nuestro distrito también es grande", dijo David Nava, el representante del programa después de escuela del Distrito Escolar de Gonzales.

De acuerdo a Nava, el distrito escolar también ofrece su propio programa después de clase que es completamente gratis para todos los alumnos del primero a octavo grado.

Nava explica que afortunadamente cuentan con los recursos para aceptar a cualquier alumno interesado en quedarse después de clase. Pero no todos los distritos cuentan con esto ya que depende de la cantidad de recursos que tenga cada distrito escolar y de la ubicación.

Agregó que la meta de programas extracurriculares es crear oportunidades y buenas relaciones con los estudiantes.