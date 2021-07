Buscan blindar tierras agrícolas en Watsonville ante posibles desarrollos

T23

WATSONVILLE, Calif. (KMUV) Proteger tierras agrícolas por otros 18 años o desarrollar mayor vivienda. Eso es lo que podría decidir la gente de Watsonville en una votación en noviembre de 2022.

Integrantes de la ciudad confirman que hay necesidad de mayor vivienda, pero grupos de líderes aseguran que las tierras agrícolas se podrían perder y las quieren proteger porque son las que producen los alimentos locales y los que se exportan.

“Todas las viviendas y todo está muy caro, si van a hacer más casas o viviendas que las hagan para que la gente pueda pagarlas”, comentó Juan Zamora, residente de Watsonville.

La Coalición de Pajaro Valley, busca proteger estas tierras agrícolas para evitar que se utilicen para desarrollos de vivienda y negocios, mediante una campaña para que en noviembre de 2022 se vote la medida que permitiría extender hasta 2040 la línea de protección a las afueras de la ciudad de Watsonville.

En 2022 y 2025 concluyen las protecciones actuales. Los organizadores consideran que si se vencen y no se renuevan, los desarrolladores podrían adquirir esas tierras para construcción.

Sugieren que la ciudad tiene suficiente espacio para desarrollarse en este momento.

“Tenemos 20 acres disponibles para subdivisiones, tenemos tierra disponible, tenemos qué construir dentro de la ciudad, porque la gente necesita casas. No estamos en contra de las casas pero debemos proteger las tierras agrícolas por los próximos 18 años”, dijo Bob Culbertson, miembro del Comité de Planeación de Watsonville.

Por su parte, la ciudad de Watsonville analiza la posibilidad de rediseñar las líneas que dividen la ciudad. como este concejal que considera necesario que watsonville pueda desarrollar vivienda e industria.

“También hay tierras de la agricultura que ya no producen lo mismo que producían antes. no son prime ackland, como se dice, no son entonces. realmente hay que estudiarse, porque ver hoy en día cómo vamos a poder reutilizar esas propiedades”, consideró Aurelio Gonzalez, Concejal del Distrito 2 de la ciudad.

El supervisor del Condado de Santa Cruz, que representa a Watsonville, comenta que primero se debe desarrollar la tierra disponible actualmente para ello.

“Debemos desarrollar las tierras disponibles y permitidas primero, no queremos que la ciudad crezca sin control y de forma desordenada. Definitivamente debemos analizar el carácter de toda la comunidad en el crecimiento que queremos. La gente debe decidir sobre esto”, agregó el Supervisor Greg Caput.

58 condados y ciudades alrededor del área de la bahía tienen líneas de protección, de acuerdo con la coalición que promueve la votación.

La votación requiere la firma de 2,200 personas, para que sea posible. regreso contigo al estudio.