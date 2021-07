Comunidad se une para evitar tragedia en incendio en Watsonville

T23

WATSONVILLE, Calif. (KMUV) Una comunidad se unió para evitar una tragedia mayor después de que una casa se prendiera en llamas a causa de fuegos artificiales.

Bomberos confirmaron a Telemundo 23 que los propietarios dejaron pirotecnia activa en un bote de basura y así fue como estallaron las llamas en la parte de atrás de la casa. Afortunadamente no hubo heridos.

“Los habitantes no se habían dado cuenta y ya entre los vecinos y yo nos agarramos tocando la puerta avisandoles que se salieran y aun así era como una pesadilla, no se la creían, no se querían salir”, dijo Freddy Torres, un vecino que reportó el incidente, en la calle Crestview.

Torres contó que él y otros vecinos también ayudaron a sofocar las llamas con baldes de agua.

“Si no le hubieran puesto agua al incendio de inmediato, hasta se pudieran haber intoxicado de humo y hubiera sido otra historia”, agregó Torres.

Según bomberos, el incendio comenzó a las 12 y media de la noche y la causa fueron fuegos artificiales, desechados inadecuadamente en un bote de basura.

“El humo y las llamas dañaron el garage, hubo daños en la conexiones de electricidad y en la parte lateral de la casa", informó Jonathan Goulding, jefe de la división del departamento de bomberos de Santa Cruz.

Las labores para apagar el fuego terminaron a las 4:00 de la mañana. Las víctimas, tres personas y dos gatos, fueron desplazadas y están recibiendo ayuda de un albergue.

Los dueños de esta casa incendiada anoche, quienes señalan que no se sienten cómodos para hablar públicamente de lo sucedido, en este momento están haciendo el proceso para que la aseguradora pague los daños.