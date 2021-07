Presenta Biden plan para promover la ciudadanía estadounidense

T23

COSTA CENTRAL, Calif. (KMUV) Más ciudadanos para Estados Unidos, es el proyecto del presidente Joe Biden, quien presentó un plan para promover que los residentes elegibles se conviertan en ciudadanos. Entre otras cosas, se deben derribar las barreras del miedo.

Cerca de 9 millones de residentes en el país calificarían para convertirse en ciudadanos de este país pero por diversas razones no lo han hecho.

"Como los que tienen tickets de borracheras u otros problemas, por eso tienen miedo porque a lo mejor no pasan la ciudadanía por eso, no se", comenta Jesús Pérez, habitante de Salinas.

El miedo, la falta de información o tener algún asunto pendiente con el gobierno, pueden ser factores que pesan al momento de decidir convertirse en ciudadano de Estados Unidos.

"Se me dificultó un poquito porque tenía algunos tickets, pero lleve algunas pruebas y me dio gusto cuando me dieron la ciudadanía porque pude arreglar a mi esposa más rápido", señaló Roberto Alfaro, quien es ciudadano naturalizado.

El presidente Joe Biden presentó un plan para promover y acercar los recursos a las personas elegibles para cambiar su estatus migratorio.

Entre las estrategias de este plan, se incluyen el contacto directo con las personas para explicarles los pasos a seguir, proveer a los migrantes herramientas y oportunidades, construir comunidades que ayuden a migrantes a lograr este objetivo, garantizar la equidad y la inclusión en el proceso, proveer materiales para el estudio de la ciudadanía en bibliotecas y promover por diversos medios de comunicación la importancia y las ventajas de tener la ciudadanía.

Esta iniciativa responde a una de las primeras órdenes ejecutivas que biden firmó para promover la ciudadanía.

“Me imagino cuán orgullosos se deben sentir, orgullo de dónde vienen, dónde están y la vida que están levantando en Estados Unidos, ustedes representan cómo la inmigracion siempre ha sido esencial para Estados Unidos”, dijo el Presidente Biden durante la ceremonia en la Casa Blanca, donde entregó la ciudadanía a 16 inmigrantes de diversos países.

Durante su mandato, Donald Trump intentó reducir también la inmigración legal y contener el número de ciudadanos naturalizados.

“Esto será muy bueno para la comunidad, porque entre más ciudadanos tengámos, más se escuchará nuestra voz a través del Congreso y de los representantes porque los ciudadanos pueden votar”, dijo la abogada de inmigración de Caridades Católicas, Jeraldine Edwards.